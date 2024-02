Valentina Ferragni, la trasformazione prima e dopo la piega ai capelli: “Oggi sono un leoncino” Valentina Ferragni non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale e nelle ultime ore lo ha fatto ancora. Si è immortalata prima e dopo la piega ai capelli, rivelando l’incredibile trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez continuano a essere molto attivi sui social nonostante Chiara di recente sia stata coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco. Certo, in un primo momento aveva preferito prendere le distanze da Instagram, ma ora è tornata a postare regolarmente foto e Stories, anche se con una strategia comunicativa tutta nuova. Tra le persone fidate che le sono state sempre vicino dallo scorso dicembre a oggi non poteva che esserci la sorella Valentina Ferragni, apparsa spesso in alcuni scatti di famiglia con i piccoli Leone e Vittoria. Anche quest'ultima continua a usare il suo account regolarmente ed è lì che proprio di recente non ha avuto paura di mostrarsi con i capelli al naturale.

Valentina Ferragni è icona di body positivity

Valentina Ferragni è la "piccola di casa" ma, nonostante ciò, già vanta un curriculum di tutto rispetto nel mondo della moda. Oltre ad assistere alle sfilate direttamente dalle prime file dei front-row, può essere considerata anche una vera e propria imprenditrice grazie al brand di gioielli che ha lanciato. Come se non bastasse, è anche influencer e soprattutto icona body positive. Non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale e proprio nelle ultime ore lo ha fatto ancora, immortalandosi poco dopo lo shampoo con i capelli wild e il viso acqua e sapone. Senza filtri, artifici e make-up di ogni genere, dal fondotinta all'eye-liner, la sorella di Chiara è sempre meravigliosa.

Valentina Ferragni con mezza testa "in piega" e mezza al naturale

Le foto di Valentina Ferragni con i capelli al naturale

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? La chioma lasciata al naturale. Valentina si è scattata un selfie poco dopo aver fatto lo shampoo, sfoggiando dei capelli "selvaggi", ovvero crespi, voluminosi e spettinati, tanto da aver commentato lo scatto dicendo: "Questa mattina un leoncino" (proprio come di recente aveva fatto la sorella Chiara per mostrare quanto stesse crescendo la chioma). Poco dopo, però, Valentina è tornata a immortalarsi con mezza testa "in piega" e mezza al naturale, sottolineando l'incredibile differenza che può fare un colpo di spazzola. Il segreto dei suoi capelli fluenti? Oltre a utilizzare shampoo, balsamo e maschera, si serve anche di primer e olio.

Valentina Ferragni dopo la piega