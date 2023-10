Colore capelli autunno inverno 2023: le sfumature e le tonalità di tendenza da provare Nero, castano, rosso, biondo: i colori più trendy per i capelli dell’autunno inverno 2023-24 hanno una cosa in comune. Sono tutte nuance calde e avvolgenti.

A cura di Giusy Dente

Instagram @framesiofficial

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Autunno/Inverno 2023-24 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo i colori chiari e sfumati della stagione precedente, l'autunno inverno 2023-24 vede dominare incontrastate le nuance calde, morbide, avvolgenti, sia su chiome lunghe che su quelle corte (mullet, pixie cut e caschetto sono i tagli di tendenza). C'è spazio per il biondo (tornato prepotentemente di moda anche complice l'uscita del film sulla famosa bambola), per il castano e il nero (purché estremamente saturi), per l'intramontabile e sempre affascinante rosso.

Il rosso cowboy è la tendenza per l'autunno 2023

Si chiama Cowboy Copper, la tonalità rossa che accompagnerà le fashion addicted per tutto l'autunno inverno. Nella sragione fredda, il rosso è uno dei colori più amati, soprattutto nelle sue versioni calde e avvolgenti. La nuance Rosso Cowboy si ispira alla natura, al foliage autunnale, alla terra bruciata.

Instagram @lostile_parrucchieri_

Tendenze capelli 2023: è tempo di Power Black

Il Power Black è un nero totale, assoluto, pieno, senza sfumature. Ovviamente prende spunto dall'estetica gotica, in cui questo colore domina incontrastato, estremamente saturo e privo di contaminazioni. Ecco perché in alcuni casi può risultare un po' eccessivo: enfatizza molto i lineamenti, aumenta i contrasti, mette in risalto labbra e zigomi, rende più evidenti le occhiaie.

Capelli 2023: Castano Ramato o Cinnamon Cookie Butter?

Il Cinnamom Cooki Butter è diventato virale quando lo ha proposto Hialey Bieber. È un castano ramato, elegante e sofisticato, con una base dorata miscelata a tocchi di rosso che lo rendono particolarmente accattivante e diverso dai soliti castani. Il risultato finale è delicato e naturale, ma al tempo stesso originale, perfetto per non passare inosservati, per farsi notare ma senza eccedere.

Instagram @haileybieber

Biondo Barbie per chi ama la moda

Complice l'uscita del film dedicato alla bambola più famosa di sempre, c'è stato un boom di trasformazioni all'insegna del biondo. Tante celebrities hanno stravolto la chioma rendendola più simile a quella di Barbie, bionda per antonomasia, benché nel tempo ne siano state fatte versioni davvero di ogni tipo.

Instagram @cabelosreais.studio

Biondo cashmere è la tendenza colore capelli 2023

Il cashmere fa pensare a un tessuto caldo e avvolgente, è una coccola sulla pelle. Ecco perché il biondo che ne prende il nome non poteva che essere uguale: una tonalità morbida, che abbraccia i lineamenti del viso esaltandoli e illuminandoli. Il Cashmere Blonde è in realtà una tecnica di applicazione: si crea un effetto sfumato sulle ciocche, giocando col chiaroscuro, con un risultato tridimensionale, ma per nulla "artificiale". Il biondo può essere modulato a seconda della carnagione, che si tratti di una pelle dal sottotono caldo o freddo: nel primo caso è meglio una nuance vanigliata chiara, nel secondo una più scura che vira verso il caramello.

Instragram @hairbysatukylatasku

Il marrone profondo facile da ottenere ma alla moda

Non è un castano e neppure un rame: il marrone profondo è la nuance perfetta per chi ha i capelli bruni e vuole rinfrescare l'hair look ma senza stravolgerlo. Questa tonalità di marrone, infatti, è particolarmente scura e profonda, non vira verso il ramato, quindi dona un risultato finale particolarmente di carattere e d'impatto. Perde un po' di luminosità, ma acquista quella drammaticità che dona alla chioma un aspetto elegante.

Instagram @di_nenno_hair_concept

Le tendenze 2023 per chi ama i capelli castani

Per i fan del castano, che però puntano a qualcosa di più originale, meno saturo e più sfumato, l'ideale è il Bropper. Il Bropper è l'unione del bruno e del rame: è una tonalità profonda, più scura del tradizionale ramato e meno satura del castano profondo. Le due nuance si possono alternare sulle ciocche, modulando l'effetto riflessante, puntando più sull'ambrato o più sul dark. C'è poi il Beurre Brunette, una sorta di castano burro, lanciato dall'hairstylist Tom Smith, lo stesso dell'expensive brunette. Dal bronze brunette al mogano fino al cioccolato, le possibilità non mancano e ci si può davvero sbizzarrire.