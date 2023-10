Tagli capelli corti autunno inverno 2023/24: i look di tendenza a cui ispirarsi I tagli per i capelli dell’autunno inverno 2023-24 spaziano dal pixie cut, passando per il mullet e l’intramontabile caschetto: la tendenza è accorciare.

Il cambio look parte dalla testa, più precisamente dai capelli. Per questo autunno inverno 2023/24 si può optare per tagli pratici ma comunque alla moda. Pixie, mullet e sopratutto il caschetto, un taglio evergreen dal fascino immortale. Capelli ricci, mossi o lisci: per ogni tipo di viso e di chioma c'è un taglio diverso. Il segreto è capire che effetto si cerca: look ribelle, romantico o spettinato.

Il pixie cut che non passa mai di moda

La storia del pixie cut (letteralmente: taglio "folletto") è indissolubilmente legata a quella di Audrey Hepburn. L'attrice, nei film Vacanze Romane e Sabrina, sfoggia per la prima volta questo taglio, dimostrando che si può essere icona di stile ed eleganza anche con i capelli corti. Da quel momento in poi, la chioma alla Rapunzel ha smesso di essere l'unico hair look sinonimo di bellezza e femminilità. Nel 2023 c'è un'altra novità. Il pixie cut, che ha spopolato nelle passerelle della Fashion Week milanese, non solo è sinonimo di eleganza ma anche un taglio genderless: ideale per chi vuole fare a meno delle etichette. Il taglio dona soprattutto a chi ha un viso ovale o dai tratti regolari.

Taglio pixie cut alla sfilata Fendi Primavera/Estate 2024 alla Milano Fashion Week

Il mullet per chi ama seguire le tendenze autunnali

Úrsula Corberó, meglio conosciuta come Tokyo della serie tv La casa di carta, tempo fa aveva rilanciato il mullet cut, rendendolo il suo tratto distintivo. Il taglio è ispirato agli anni '80 e sarà tra i must have di questa stagione. Anche in questo caso si tratta di un look genderless e versatile, perfetto per chiunque abbia voglia di mostrare il proprio animo ribelle. Dona soprattutto a chi ha un viso piccolo, rettangolare o dalla forma a diamante. Va bene sia per chi ha i capelli lisci che mossi, con la possibilità di rifinire il taglio con un ciuffo a tendina. Un tocco sbarazzino.

Il caschetto cortissimo per chi ha i capelli lisci

Siamo abituata a vederla con chioma lunga liscia o leggermente mossa, spesso accompagnata da una frangia. L'eterna diva Monica Bellucci per quest'autunno si è lasciata tentare dal caschetto, un look che ha mostrato in alcune fotografie scattate sul set di Paris Paradis. Il taglio è poco più lungo del mento e le punte (ultra lisce) sono pettinate all'interno: un tocco decisamente romantico. Data la sua tendenza a mettere molto in risalto il viso, è indicato per chi possiede tratti sottili e delicati.

Il caschetto per chi ha i capelli corti e ricci

Il caschetto non è indicato solo per chi ha i capelli "spaghetti" ma è adattabile anche a chi ha ricci. In questo caso, però, è preferibile scegliere un taglio pari. Nel caso di scalature, infatti, il bob sarà ancora più indomabile. L'effetto "spettinato" sarà inevitabile ma abbinandolo a una frangia, e curandolo con appositi prodotti anti crespo, regalerà il giusto volume al bob.

Caschetto capelli ricci

Il caschetto è il taglio evergreen per l'autunno 2023

Nonostante il caschetto sia considerato un passepartout, è sconsigliato per chi ha il viso molto squadrato o molto rotondo, oppure un collo poco allungato. In questo caso l'ideale sarebbe scegliere un taglio che arrivi fino alla base del collo. In generale, però, la lunghezza dovrebbe essere in linea con il mento. Cara Delvingne, esperta in fatto di cambio look, ha sfoggiato sulle passerelle della New York Fashion Week il suo nuovo bob corto.

Cara Delevingne con bob corto

Capelli corti scalati e sfilati per un look ribelle

Un look ribelle e audace, al tempo stesso moderno e ricercato. I capelli corti scalati sono un toccasana per chi desidera conferire alla propria chioma un effetto di movimento. Scalare significa donare volume a chi ha i capelli fini. Bisogna dire, però, che a volte lo scalato è una necessità, permettendo di sfoltire chiome indomabili e voluminose che hanno bisogno di essere alleggerite. Insomma, per darci un taglio.

Capelli corti scalati

La tendenza del momento è accorciare la chioma

"I capelli sono un modo per esprimere noi stessi" è Linda Evangelista, in un'intervista del 2013, a confermare una delle grandi verità nel mondo dell'estetica. Nella sua lunga carriera la supermodella è passata per il biondo, il castano o un acceso rosso fuoco. È stata tra le prime a sperimentare innumerevoli tinte, arrivando ad ammettere di non ricordare più il suo colore di capelli originario. Linda, però, è da sempre una grande amante dei tagli corti e tutti ricorderanno il suo iconico bowl cut. Sembra che sia proprio quella di "accorciare" una delle tendenza per l'autunno, periodo dell'anno in cui cadono foglie, castagne e (purtroppo) anche i capelli. Meglio, quindi, correre ai ripari con un nuovo hair look.