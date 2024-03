Valentina Ferragni con i capelli dorati lancia il nuovo hair trend da provare Volata a Parigi per la Settimana della Moda, l’influencer ha voluto sfoggiare un’acconciatura con un dettaglio particolare e da imitare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Valentina Ferragni sfoggia capelli dorati per la sfilata di Schiaparelli. L'influencer è diventata una vera e propria creazione della Maison con un'acconciatura raccolta decorata da polvere dorata, un colore sempre presente nelle creazioni del brand.

La sorella minore di Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Settimana della Moda e, dopo aver assistito allo show di Dior è stata ospite di Schiaparelli, che l'aveva invitata anche a gennaio per il défilé dedicato alla Haute Couture, dove si era presentata con un hair look rinnovato, sfoggiando una chioma castana. Ora Valentina Ferragni torna nella Ville Lumiere per assistere al prêt-à-porter del brand nell'orbita del gruppo Tod's.

Il look di Valentina Ferragni per la sfilata di Schiaparelli

Valentina Ferragni, dopo aver portato i suoi follower nei dietro le quinte del fitting per gli abiti da indossare alle sfilate, si mostra in total black allo show. Un abito midi monospalla drappeggiato di seta caratterizzato da una manica extralarge decorata da una fibbia dorata. A completare il look un paio di stivali e la famosa borsa di Madame Potato, un must have della Maison, realizzata in modo da rappresentare un viso.

Il modello sfoggiato da Valentina Ferragni è di colore rosso con manico dorato. L'influencer ha spiegato che gli abiti indossati dai vip agli show tornano al marchio, che non li regala alla star di turno come molti pensano. In più, se tra la celebrity e il brand c'è un rapporto molto stretto, questa può indossare anche una creazione della collezione che verrà svelata durante lo show, quello che ha fatto Kylie Jenner alla Haute Couture Schiaparelli Primavera/Estate 2023, oltre che Anne Hathaway da Versace durante l'ultima sfilata milanese.