I vestiti delle sfilate non vengono regalati: Valentina Ferrgani rivela i segreti delle Fashion Week Valentina Ferragni ha raccontato nel dettaglio i segreti delle Fashion Week, dalla scelta dei look alle differenze tra le sfilate.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni da Dior alla Paris Fashion Week

Come ogni anno, Valentina Ferragni è volata a Parigi in occasione della Settimana della Moda francese. A differenza del passato, dove presenziava alle sfilate in compagnia della sorella Chiara, stavolta sarà da sola ai vari eventi in calendario: l'imprenditrice ha disertato tutti i grandi eventi del settore fashion, anche quelli di Milano. Dior è stato il primo show della sua fitta agenda di impegni: resterà nella capitale francese una settimana. Le foto della partenza hanno scatenato la curiosità delle follower, stupite di vederla in aeroporto con davvero tantissime valigie, dunque le hanno fatto questa e molte domande in merito. L'influencer dunque ha risposto con una serie di Instagram Story in cui ha spiegato un po' cosa significa essere ospiti delle Fashion Week e come si organizza la partecipazione a questi eventi.

Qual è la differenza tra Haute couture e prêt-à-porter

Valentina Ferragni a distanza di un mese è tornata nuovamente a Parigi, ancora per delle sfilate. Alcuni fan le hanno chiesto come mai, che tipologia di eventi fossero. Ha dunque spiegato la differenza tra i due show: "A febbraio sfila il prêt-à-porter, lo stesso che sfila anche a Milano, Londra e New York: è la tendenza che poi arriva nei negozi e potremo acquistare. Mentre a gennaio a Parigi sfila l'Haute Couture, cioè l'Alta Moda. Questi sono abiti preziosi con lavorazioni molto lunghe, sono per occasioni veramente molto speciali che quasi mai andranno in produzione, dati i costi elevatissimi. Poi vengono fatti su misura su una determinata persona".

Valentina Ferragni da Philosophy by Lorenzo Serafini alla Milano Fashion Week

Come si sceglie il look per la sfilata

A ogni evento della Fashion Week, vediamo influencer e celebrity indossare tantissimi abiti. Eppure, i fan di Valentina Ferragni si sono stupiti per la quantità di valigie che lei aveva con sé per il viaggio verso Parigi. In realtà, i bagagli non erano tutti suoi: "Avete visto una foto con 1000 valigie e avete pensato che fossero tutte mie. No! Due sono mie, due sono della truccatrice (una personale e una col make-up), una è della mia manager, una è del videomaker. Stiamo qua una settimana". La scelta dei look avviene tempo prima: "Il 90% delle volte il brand ha piacere a vestirti con un suo capo e quindi si fa un fitting. Vado nello showroom e scelgo tra gli abiti che sono stati preselezionati per me dal brand: a volte la scelta è ampia, altre molto ristretta. Si può anche scegliere online, se non è presente uno showroom vicino e mi arriva tutto a casa 24 ore prima dell'evento. Poi mando la foto alla mia manager e alla mia truccatrice e scegliamo assieme make-up e acconciatura per valorizzare al meglio l'outfit. Viene coinvolto anche il fotografo, per capire la migliore location dove scattare le foto".

Valentina Ferragni da Fendi alla Milano Fashion Week

Gli abiti che si indossano non vengono regalati

La curiosità principale resta una: ma tutti quei vestiti, restano poi a chi li indossa, vengono regalati dal brand? Anche su questo l'influencer ha fornito una risposta: "No! Va fatto un reso, è un prestito dal brand. Quello che ho indossato io 3 giorni fa, magari lo vedrete addosso a un'altra ragazza che lo ha selezionato. È lo stesso look che passa di mano in mano e che quindi viene anche indossato in modo diverso, in base al proprio stile e questo è molto bello. A me per esempio piace personalizzare i look quindi tutto quello che vedete, come accessori, borse scarpe e gioielli, sono cose che ho comprato io nel tempo, che a me piace indossare e che decido di abbinare a quell'outfit per quella determinata sfilata o evento. Mi piace avere un tocco che sia mio, che mi differenzi da un'altra ragazza con lo stesso vestito. Noi indossiamo capi che ancora non sono in produzione, non si trovano nei negozi. Ecco perché sembriamo delle pazze. A settembre ci vestiamo con cose invernali e a febbraio con cose estive, perché anche se non è una regola scritta, la maggior parte delle volte indossiamo quello che arriva nei negozi dopo 3 mesi. Nella moda Donna di settembre vediamo sfilare la prossima Primavera/Estate e a febbraio, quindi ora, vediamo il prossimo Autunno/Inverno, quindi le tendenze che. vedremo nei negozi verso ottobre-dicembre. In rarissimi casi può capitare che la celebrity indossi un abito della collezione che vedrà sfilare, questo perché magari ha un rapporto molto stretto con il designer". Proprio questo è quello che è successo a luglio allo show di Schiaparelli, che ha portato in passerella finte teste di leone: Kylie Jenner è arrivata alla sfilata esattamente in quel modo.