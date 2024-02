Valentina Ferragni da sola a Parigi: sua sorella Chiara non partecipa alla sfilata di Dior Valentina Ferragni è volata a Parigi, per la sfilata di Dior. Nessuna traccia di Chiara Ferragni, solitamente ospite dello show assieme a sua sorella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La moda a febbraio non si ferma e cponclusa la Milano Fashion Week, è già tempo di quella parigina. Il capoluogo lombardo ha ospitato gli show con cui le Maison hanno presentato le nuove collezioni Autunno/Inverno 2024-25. Ora tocca a Parigi portare in scena il suo fitto calendario di eventi. Fino al 5 marzo sono tantissimi gli appuntamenti in programma. Sfileranno Saint Laurent, Balmain, Givenchy, Rick Owens, Schiaparelli, Balenciaga, Miu Miu, Valentino e tantissimi altri brand. Per il debutto della kermesse è volata a Parigi anche Valentina Ferragni, ospite della sfilata di Dior.

Valentina Ferragni vola alla Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week è un appuntamento fisso per Valentina Ferragni, che da anni prende parte all'evento più glamour della capitale francese. Era presente anche a gennaio, per lo show di Schiaparelli che ha presentato la collezione Haute Couture. Ora in programma ci sono un totale di 109 appuntamenti, tra cui 71 sfilate e 38 presentazioni. Nella prima giornata, Dior ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25.

Presenti, tra gli ospiti: Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Valentina Ferragni. Nessuna traccia di Chiara Ferragni, che in passato non ha mai rinunciato all'evento, anche perché si tratta di una Maison a cui è particolarmente affezionata. Basti pensare che proprio Mariagrazia Chiuri ha disegnato il suo abito da sposa e la Casa di moda ha firmato anche alcuni dei look sfoggiati al Festival di Sanremo. Le due sorelle erano insieme l'anno scorso. Ora le cose sono diverse. Chiara Ferragni ha disertato tutti gli eventi mondani, compresi quelli della Milano Fashion Week appena conclusa.

Il look di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è stata invitata dalla Maison ad assistere allo show, uno dei più attesi nella prima giornata di Paris Fashion Week. Per l'occasione, l'influencer ha sfoggiato un look blu scuro composto da abito midi con cintura in vita e giacca coordinata. Ha aggiunto un'inconfondibile borsa della Casa di Moda. Si tratta della Caro Bag piccola, uno dei modelli più iconici e sofisticati del brand, in un'elegante colorazione champagne. Presenta cuciture Cannage e dettaglio logato sulla pattina. Un modello simile sul sito ufficiale è in vendita a 3500 euro.