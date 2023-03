Valentina Ferragni alla Paris Fashion Week: dà il via alle sfilate con la mini borsa scintillante Valentina Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week e ha partecipato alla sfilata Dior con la sorella Chiara. Il look scelto per l’occasione? All’insegna del glamour e con una mini bag scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è entrata nel vivo e sono molte le Maison che fino al prossimo weekend presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24 con delle sfilate da sogno. Tra gli show più attesi c'era quello di Dior andato in scena ieri pomeriggio e, tra abiti da lady, accessori scintillanti e una location futuristica ma allo stesso tempo da fiaba, non ha deluso le aspettative del pubblico. Gli invitati famosi che hanno seguito tutto dal front-row erano moltissimi, da Charlize Theron a Deva Cassel, fino ad arrivare a Chiara Ferragni con la sua canotta trasparente, inno al Free The Nipple. Chi le ha fatto concorrenza? La sorella Valentina, apparsa più glamour che mai.

Il look rosso e nero di Valentina Ferragni

Quella di Dior è stata la prima sfilata parigina a cui Valentina Ferragni ha partecipato e naturalmente non ha perso occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile, apparendo glamour ma allo stesso tempo sbarazzina. Ha abbinato un pantaloncino damascato a vita altissima rosso e nero a un top in maglia traforato, un modello total black con le maniche a palloncino e il colletto alto. Per completare il tutto ha scelto delle calze a rete larga come la sorella Chiara e gli stivali iconici della Maison guidata da Maria Grazia Chiuri, quelli stringati di pizzo alti fino al ginocchio, con la punta quadrata e il tacco basso.

Valentina Ferragni in Dior

Valentina Ferragni con la mini bag iconica

Non è mancato il make-up in tinta con l'ombretto rosso, lo ha messo in risalto con un raccolto portato con due ciuffi lasciati liberi sul davanti. A fare la differenza, però, è stata la mini bag: una Lady Dior dalle dimensioni "XS" declinata in una versione con il motivo geometrico Cannage scintillante in total gold.

La mini Lady Dior di Valentina Ferragni

Insomma, Valentina Ferragni sembra avere tutte le carte in regola per fare concorrenza alla sorella Chiara in fatto di stile. Ora che l'imprenditrice è tornata a Milano per stare con i figli, la piccola di casa Ferragni avrà il compito di "portare alto" il nome della sua famiglia: cosa indosserà durante le prossime sfilate di Parigi?