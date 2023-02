Come nasce il motivo cannage delle borse Dior ispirato alle sedie in vimini Forse non tutti sanno che il motivo che decora l’iconica borsa Lady Dior si ispira al design di una vecchia sedia.

A cura di Clara Salzano

Il motivo della borsa Dior ispirato alle sedie in vimini

La Paris Fashion Week 2023 inizia con una delle sfilate più attese del programma, quella di Dior. La storica maison francese del lusso da decenni domina le passerelle e detta stile nella moda. È storia ormai il motivo che decora l'iconica borsa Lady Dior, amata da Lady Diana e molte altre star, ma forse non tutti sanno che si ispira al design di una vecchia sedia.

La borsa Lady Dior di Dior

Molti articoli in pelle Dior presentano un motivo distintivo, soprattutto per la pelle imbottita dell'iconica borsa Lady Dior. Il famoso motivo a rombi e quadrati fu introdotto dallo stesso Christian Dior che, per arredare per la sua casa-atelier al 30 di Avenue Montaigne, nell'ottavo arrondissement di Parigi, si affidò al Settecento e alla Belle Epoque. Monsieur Dior, emergente designer parigino, era solito ospitare le sfilate nella sua dimora e i suoi clienti Haute couture venivano fatti accomodare su sedie in stile Napoleone III, fatte di legno e vimini. Il motivo geometrico di quadrati e diagonali, che decora le storiche sedie, si chiama Cannage e ha ispirato Dior. Il famoso couturier ha riproposto il disegno dei pannelli di vimini degli arredi nelle cuciture dei suoi accessori.

Sedia Thonet Napoleon III

L'intreccio della fibra vegetale cannage è stato ripreso in molte delle creazioni della maison Dior, e riconosciuto in tutto il mondo, soprattutto nella borsa Lady Dior, che è testimonianza eccezionale del savoir-faire degli atelier Dior. L'iconica borsa, e il motivo cannage che la decora, è una continuazione dell'eredità di Christian Dior. La trapuntatura e ogni elemento nell'accessorio sono realizzati meticolosamente e rappresentano un richiamo al mondo del fondatore. Anche i ciondoli metallici sulla Lady Dior sono ispirati ai portafortuna del noto couturier. La trama Dior Cannage è stata successivamente creata anche in classico rattan, proprio per omaggiare gli esordi leggendari della Maison.