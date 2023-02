Paris Fashion Week 2023, il calendario delle sfilate e gli eventi dal 27 febbraio al 7 marzo Si apre la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2023-24, tra molti ritorni, debutti eccellenti e grandi assenti.



Milano passa il testimone a Parigi: una nuova Settimana della Moda si apre lunedì 27 febbraio. Fino al 7 marzo i designer francesi (e non solo) presenteranno le collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Vedremo le nuove collezioni femminili di Chanel, Saint Laurent, Dior e Schiaparelli, ma c'è grande attesa anche per Valentino, ormai un habitué delle passerelle parigine, e per Vivienne Westwood, nella prima sfilata senza la stilista morta lo scorso dicembre.

Il calendario delle sfilate nella Paris Fashion Week

Lunedì 27 febbraio

16:00 IFM Master of Arts

17:30 Weinsanto

20:30 Vaquera

Martedì 28 febbraio

11:00 Victoria/Tomas

12:30 Mame Kurogouchi

14:30 Christian Dior

16:00 Dawei

17:00 Anrealage

20:00 Saint Laurent

Mercoledì 1 marzo

10:30 Courrèges

12:00 The Row

13:30 Undercover

15:00 Dries Van Noten

16:00 Cecilie Bahnsen

17:30 Paco Rabanne

19:00 Acne Studios

20:30 Balmain

Giovedì 2 marzo

10:00 Shang Xia

11:30 Off-White

13:00 Gauchere

14:00 Chloé

15:30 Givenchy

16:30 Uma Wang

18:00 Rick Owens

19:00 Schiaparelli

20:30 Isabel Marant

Venerdì 3 marzo

10:00 Leonard Paris

11:30 Loewe

13:00 Issey Miyake

14:30 Giambattista Valli

16:00 Nina Ricci

17:30 Victoria Beckham

19:00 Yohji Yamamoto

20:30 Coperni

Sabato 4 marzo

09:30 Junya Watanabe

10:30 Ester Manas

12:00 Noir Kei Ninomiya

13:00 Vivienne Westwood

14:30 Hermès

16:00 Elie Saab

17:00 Comme des Garçons

18:30 Alexander McQueen

20:00 Ann Demeulemeester

Domenica 5 marzo

10:00 Lanvin

11:30 Balenciaga

13:00 Ottolinger

14:00 Akris

15:00 Beautiful People

16:00 Palm Angels

17:00 Atlein

18:30 Pierre Cardin

20:00 Valentino

Lunedì 6 marzo

09:30 Stella McCartney

10:30 AZ Factory

11:30 Zimmermann

12:30 Shiatzy Chen

14:00 Louis Vuitton

15:30 Sacai

16:30 Rokh

17:30 Germanier

19:00 Dundas

Martedì 7 marzo

10:30 Chanel

11:30 Ujoh

12:30 A.W.A.K.E. MODE

14:00 Miu Miu

15:30 Y/Project

16:30 Avellano



Le novità della Settimana della Moda di Parigi

In totale, il calendario prevede 60 show e 40 appuntamenti digitali. Martedì è il giorno di Dior e Saint Laurent, mercoledì invece sfila Paco Rabanne, nella prima sfilata dopo la morte del fondatore. Grande attesa per la sfilata di Balenciaga, la prima collezione dopo le polemiche che hanno travolto il brand, e per lo show di Vivienne Westwood, che potrebbe essere l'ultimo tributo alla defunta stilista.

Schiaparelli

Sarà una settimana di grandi ritorni e di novità: Alexander McQueen torna a Parigi dopo 3 anni di assenza, mentre Ludovic de Saint-Sernin debutta alla direzione di Ann Demeulemeester. Lo stilista Harris Reed presenta la sua prima collezione per Nina Ricci (anticipata dai red carpet) e il designer Glenn Martens presenta il suo Y/Project nel calendario femminile. Non vediamo l'ora di ammirare tutti i look della passerella e delle star in prima fila!