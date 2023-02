Chiara Ferragni alla sfilata Dior: con la canotta trasparente sostiene il Free The Nipple Chiara Ferragni ha presenziato alla sfilata Dior che si è tenuta alla Paris Fashion Week. Si è trasformata in una guerriera glamour in total black, sostenendo il movimento Free The Nipple con una canotta trasparente che lasciava i capezzoli in vista.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è cominciata e sono moltissime le Maison che fino al prossimo weekend presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Tra le sfilate più attese di oggi c'era quella Dior, che in passerella ha lanciato una nuova linea firmata dalla designer Maria Grazia Chiuri. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, da Charlize Theron a Gal Gadot, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Chiara Ferragni, volata solo per 24 ore nella capitale francese proprio per assistere allo show della sua stilista preferita. Dopo aver indossato i suoi abiti manifesto al Festival di Sanremo, è tornata a lanciare un importante messaggio attraverso la sua scelta di stile.

Il look di Chiara Ferragni alla sfilata Dior

Chiara Ferragni era tra gli ospiti più attesi alla sfilata di Dior, visto che qualche settimana fa era stata proprio lei a portare all'Ariston il forte messaggio femminista "nascosto" negli abiti firmati da Maria Grazia Chiuri. Oggi è tornata a farsi vestire dalla Maison francese e, a quanto pare, non ha lasciato nulla al caso. Si è trasformata in una guerriera moderna e glamour una maxi gonna a vita altissima, un modello a ruota con un nastro sopra i fianchi e un maxi spacco laterale che lasciava in vista i collant a rete larga e gli anfibi alti fino al ginocchio.

Chiara Ferragni in Dior

Chiara Ferragni è paladina del femminismo

L'avevamo lasciata in versione primaverile con un maxi abito fucsia decorato con delle esuberanti piume gialle, oggi ritroviamo Chiara Ferragni allo show Dior con un outfit più sobrio in total black ma capace di lanciare un importante messaggio sociale. Ha infatti abbinato la gonna a una canotta a costine dall'effetto sparkling ma realizzata in un tessuto trasparente che lasciava intravedere chiaramente i capezzoli. Così facendo l'imprenditrice ha mostrato il suo sostegno al movimento Free The Nipple, dando prova del fatto che non c'è nulla di volgare o di scandaloso nel lasciare intravedere i capezzoli. Rossetto bordeaux sfumato, capelli ondulati e tacchi a spillo: Chiara non è solo paladina del femminismo, è anche un'icona di stile capace di lanciare mode e tendenze a livello internazionale.