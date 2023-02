Chiara Ferragni porta la primavera a Parigi: dà il via alla Fashion Week con l’abito di piume Chiara Ferragni è volata a Parigi per Fashion Week ma ha già preannunciato che ci rimarrà solo per 24 ore. Per dare il via alle sfilate ha osato in fatto di colori e dettagli esuberanti: ecco il look con cui ha anticipato la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento particolarmente fortunato dal punto di vista professionale: dopo aver dimostrato di avere un gran talento come conduttrice al Festival di Sanremo, è tornata alla sua più grande passione, la moda. Nei giorni scorsi ha partecipato alle sfilate di Milano, spaziando tra completi panna in stile anni 2000 e culotte trasparenti portate sopra i pantaloni, mentre nelle ultime ore è volata a Parigi per la Fashion Week. Rimarrà nella capitale francese solo per 24 ore ma ci ritornerà nel weekend, così da godersi al massimo gli ultimi momenti della Settimana della Moda. Poteva mai rinunciare allo stile per la sua prima serata parigina?

Il look color block di Chiara Ferragni

Per dare il via alla sua Fashion Week Chiara Ferragni ha puntato tutto su un look in pieno stile primaverile che non poteva passare inosservato. Niente tinte scure, tailleur rigorosi e outfit dall'animo dark, ha puntato sull'effetto color block mixando una serie di tinte accese e vitaminiche che hanno anticipato la bella stagione.

Chiara Ferragni con l’abito della sua collezione

Ha indossato uno degli abiti della sua nuova collezione, per la precisione un modello a tubino che fascia la silhouette, contraddistinto da un maxi spacco sulla gamba. È fucsia ma tempestato di micro cristalli, mentre lo scollo a barca è decorato con delle esuberanti piume gialle dall'effetto "pulcino".

L’abito della Chiara Ferragni Collection

Chiara Ferragni è pronta per la primavera

Per completare il tutto Chiara Ferragni non ha rinunciato ai tacchi alti, indossando un paio di décolleté con il cinturino intorno alla caviglia e un originale tacco largo e tondo. La loro particolarità? Sono in un colore a contrasto con il look, ovvero il verde acido. L'imprenditrice ha poi lasciato i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo caschetto sfoggiato per la prima volta sul palcoscenico di Sanremo. Sebbene rimarrà a Parigi solo per 24 ore, così da seguire la sfilata di Dior, Chiara è riuscita a dare l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile.