Il Red Wine make-up è il trend del momento: il rosso è assoluto protagonista su occhi e labbra Dal ciliegia al carminio dal rubino al borgogna: il rosso in ogni sfumatura è il protagonista del trend virale Red Wine make-up, ispirato al colore del vino.

A cura di Giusy Dente

TikTok @__bexbeauty__, @millieleer, @emblawigum

Su Tiktok #redwinemakeup è un hashtag che ha ormai superato 8 milioni di visualizzazioni. L'ossessione del momento, che tutti stanno replicando, è questo makeup con focus su occhi e labbra, nei toni caldi del rosso in diverse sfumature, dal ciliegia al carminio dal rubino al borgogna. Ovviamente la fonte d'ispirazione è il vino, difatti molte creator si mostrano con un calice in mano per mostrare l'effetto finale, decisamente di grande impatto, vibrante e sensuale.

Tutti pazzi per il make-up ispirato al vino rosso

Raffinate, audaci, passionali: sono così le "ragazze del vino rosso", come sono state soprannominate su TikTok coloro che si sono cimentate con la realizzazione di questo make-up. È il trend del momento virale sui social e copiatissimo, che ha conquistato tutti. Il Red Wine Make-up piace soprattutto a coloro che amano i colori accesi, le tonalità infuocate e vivide che prendono vita su occhi e labbra. Nessuna timidezza insomma: qui il rosso è l'assoluto protagonista e l'obiettivo è non passare inosservati.

TikTok @abbyroberts

Benché ciascuno possa personalizzare il trucco con un tocco diverso per imprimere la propria personalità, il filo conduttore è proprio l'utilizzo sfacciato di questo colore in ogni sua sfumatura, da quella più violacea a quella più marrone. Sui social, make-up artist e beauty influencer hanno proposto varianti differenti: con smoky eyes, con labbra lucide, con un tocco shimmer, in versione drammatica, sexy o vampiresca. Insomma, la fantasia è sempre la migliore alleata in questi casi: basta non aver paura di osare.

TikTok @dominiqueallison

Come si realizza il Red Wine Make-up

In questo make-up monocromatico, labbra e occhi sono in primo piano e il rosso è l'unico colore concesso. Lo sguardo può essere enfatizzato con ciglia finte, con matita o eyeliner, ma l'ombretto rosso è irrinunciabile, applicato in abbondanza e allungandosi fino alle tempie (magari anche con un tocco di glitter). Per quanto riguarda la bocca, qui le possibilità sono molteplici: le Cherry Cola Lips sono un'alternativa validissima, con la combinazione rosso-nero. Ma c'è anche chi preferisce solo un rossetto matt e chi invece aggiunge uno strato di gloss per un effetto lucido e bagnato.