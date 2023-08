Il mascara rosso è la tendenza dell’estate: come replicare il make up ‘tramonto’ che spopola su TikTok Le star lo avevano predetto: il rosso non si usa più solo sulle labbra, ma conquista l’intero make up, incluse palpebre e ciglia. Ecco come usare (senza errori) ombretti e mascara scarlatti.

A cura di Beatrice Manca

Rosso solo per le labbra e nero sugli occhi? Beh, è il momento di cambiare le regole. Il make up dell'estate 2023 infatti si tinge di rosso: la sfumatura più calda della palette ora è protagonista del trucco occhi, tra ombretti corallo e mascara scarlatti. A molte sembrerà un'eresia, ma la tendenza ha già contagiato le star da diverso tempo e ora è esplosa su TikTok, effervescente contenitore di microtrend, soprattutto nel mondo della bellezza. Se avere gli ‘occhi rossi' di solito non è un buon segno, quest'anno è super glamour: ecco tutti i trucchi per ricreare un trucco rosso senza sbagliare.

Katherine Langford con gli occhi truccati di rosso

Da dove nasce la tendenza degli occhi truccati di rosso

Lo scorso novembre abbiamo assistito al ritorno del mascara colorato, soprattutto blu. Con l'arrivo del caldo, invece, la nuance su cui puntare è un'altra: il rosso, il colore dei tramonti, dello spritz e dei coralli. Non stupisce quindi che la tendenza sia esplosa su TikTok proprio nel mezzo dell'estate, quando si è generalmente più abbronzati e più propensi a giocare col colore. Oltre al mascara rosso, ormai virale su TikTok, le beauty influencer sempre più spesso usano ombretti color mattone, o ciliegia, per evidenziare lo sguardo. Oppure una stessa tinta calda in grado di essere modulata su labbra, guance e palpebre.

Kylie Jenner con l’ombretto rosso

Ben prima di TikTok, la domanda di ombretti rossi è stata spinta verso l'alto dal mercato asiatico, che ha uno speciale legame con il colore rosso. Dalle Harajuku Girls fino al make up ispirato agli anime, le donne asiatiche hanno contribuito a rendere popolare questo make up perché rende lo sguardo languido e misterioso. Il resto lo hanno fatto le star sul tappeto rosso e sui social, da Kristen Stewart a Kylie Jenner, da Lili Reinhart a Doja Cat.

Chi sta bene il mascara rosso e i trucchi per indossarlo

Anche se può sembrare un po' estremo, in realtà il colore rosso è molto amato dai truccatori: dal punto di vista cromatico, esalta per contrasto le iridi azzurre, verdi e castane. Non solo: esattamente come succede per i denti, il rosso fa risaltare il bianco degli occhi e quindi esalta ancora di più lo sguardo. Per evitare l'effetto Dracula, però, si può iniziare per gradi con un mascara marrone e un ombretto color mattone dal sottotono caldo, per poi sfumarlo con un ruggine o un rosa pesca, in base al nostro incarnato.

Il make up rosso di Lili Reinhart

Le TikToker condividono anche i loro trucchi beauty per un'applicazione impeccabile: una base levigante per le palpebre, un buon correttore e, prima di stendere il mascara rosso, una passata di un mascara bianco, in modo da intensificare il colore. Per un effetto più sfumato e naturale, invece, alcune make up artist lo utilizzano da solo, intensificando il colore solo nelle estremità. Siete pronte a indossare un tramonto?