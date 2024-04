video suggerito

Boyfriend blush, i consigli da seguire per riprodurre il make-up virale su TikTok Si chiama Boyfriend blush ed è la mania beauty diventata virale su TikTik, in cosa consiste? Nello stendere il blush in modo tale da dare l’idea che le guance siano arrossate come quando si è in imbarazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

TikTok è ormai la piattaforma social più utilizzata al mondo per condividere alcuni spaccati della propria quotidianità ed è lì che nascono (più o meno consapevolmente) le mode e le tendenze destinate a spopolare nella “vita reale”. Sono moltissimi, ad esempio, gli utenti che postano i tutorial beauty più svariati, condividendo consigli e trick per un make-up perfetto e glamour. L’ultimo arrivato in fatto di tendenze nel settore trucco è il cosiddetto “Boyfriend blush”: in cosa consiste? In un mix di look da passerella e stile retrò: ecco cosa bisogna fare per seguire la mania.

Come è nato il trend Boyfriend blush

Dimenticate gli eye-liner marcati e gli ombretti colorati per esaltare lo sguardo, per essere super trendy in questo preciso momento storico è necessario rendere zigomi e guance protagonisti del make-up. A darne l’ennesima prova è stato il trend Boyfriend blush, che proprio negli ultimi giorni è diventato virale su TikTok. A lanciarlo è stata la truccatrice professionista Mallory Rosses, che sul suo profilo non ha avuto paura di ammettere che non si tratta di una idea inedita ma di una rivisitazione di una vecchia moda. Le sue parole sono state: “Ho sentito parlare di questa tendenza anni fa e oggi è ovunque nell'Alta Moda, in passerelle, nei look da copertina”.

Come stendere il blush per seguire la mania

Come fare per seguire il trend Boyfriend blush? Bisogna “giocare” con le guance aggiungendo un tocco di blush nel punto in cui tendono ad arrossarsi quando ci si imbarazza o si è affaticati. Il prodotto, dunque, non va usato per scolpire le guance, va applicato partendo dal centro dello zigomo e creando un effetto sfumato verso l’alto fino ad arrivare all’orecchio. Così facendo, si rende la propria immagine fresca e romantica, proprio come quando succede naturalmente di fronte alla persona per cui si prova interesse. I personaggi famosi a cui ispirarsi per un effetto impeccabile sono due dei reali più famosi al mondo, ovvero i principi William ed Harry, che da sempre hanno le guance naturalmente arrossate. A chi sta bene il Boyfriend blush? Praticamente a tutte le forme del viso, l’importante è adattare la stesura del phard alla propria struttura ossea, evitando un effetto che potrebbe risultare poco naturale.