Le Cherry Cola Lips sono l’ossessione del momento: come realizzare il make-up labbra virale Marrone all’esterno, rosso al centro: le Cherry Cola Lips sono il make-up labbra del momento per un effetto drammatico, dark e sensuale di grande impatto.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Le tendenze del make-up le decide TikTok. Sulla piattaforma sono tantissimi gli spunti che video dopo video diventano delle vere e proprie mode, gettonatissime tra influencer, celebrity, make-up artist e beauty addicted. In queste settimane spopola il latte make-up, un trucco occhi realizzato nei toni caldi del caramello e del cappuccino, che ha conquistato tutti. Sul fronte labbra, invece, è tornato virale un trend che risale in realtà a qualche mese fa, reso popolare da Kylie Jenner e tornato alla ribalta. Si tratta delle Cherry Cola Lips per look dark e sexy d'ispirazione gotica.

Che significa Cherry Cola Lips

Il nome descrive perfettamente la combo di colori che serve per realizzare questo make-up labbra, declinabile poi in un'infinità di modi diversi a seconda del gusto personale. L'intensità della "drammaticità" del look è modulabile, ma di base la tendenza è nata con l'abbinamento di due colori: il rosso (della ciliegia) e il marrone (che ricorda la Coca Cola). La prima è stata Kylie Jenner a stupire con quest'accoppiata: un trucco labbra bicolor di grande impatto visivo, che ha immediatamente conquistato i social. Ha scelto le Cherry Cola Lips anche Chiara Ferragni.

Kylie Jenner

Su TikTok in tantissimi si sono cimentati nella realizzazione di questo trucco: c'è chi ha optato per una tonalità più violacea per il contorno labbra, chi lo ha stravolto con un ciliegia più freddo, chi al posto dell'effetto velvet ha preferito quello lucido, aggiungendo un tocco di gloss, chi ha esagerato con l'overlining (per ingrandire le labbra e renderle otticamente più carnose). Insomma, via libera alla fantasia, purché si rispetti il contrasto cromatico tra contorno e zona centrale, che dona anche tridimensionalità e volume.

Kylie Jenner

Come realizzare le labbra ispirate alla Cola e alla ciliegia

Per realizzare questo make-up servono: una matita labbra scura nei toni del marrone, un rossetto o una tinta labbra color rosso ciliegia, un gloss per sfumare e amalgamare il tutto, rendendo l'effetto omogeneo ma rispettando il contrasto. È importante applicare la matita con precisione non solo sull'arco di Cupido, ma anche agli angoli della bocca, quasi come a voler ricreare il broncio.

TikTok @erinsengul

Poi si va a tamponare sopra il prodotto color ciliegia, sfumandolo da solo o con un ulteriore gloss luminoso sopra, trasparente o leggermente rosato. Ed ecco ricreate delle perfette e succose Cherry Cola Lips.