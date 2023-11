È il momento delle Latex Lips: tutti pazzi per le labbra super lucide virali su TikTok Tre prodotti, tre step: è facilissimo realizzare le Latex Lips, le labbra viniliche virali su TikTok.

A cura di Giusy Dente

TikTok @glammed_by_lorraine @gold.en_queen

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Autunno/Inverno 2023-24 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per stare al passo con le tendenze del mondo beauty basta tenere d'occhio TikTok. È qui che nascono i trend, che diventano virali e copiatissimi: visualizzazioni dopo visualizzazioni si decreta il successo di questo o quel make-up, che si impone come quello da seguire per essere alla moda. Ce ne sono stati diversi in queste settimane. Uno dei più recenti è il Pumpkin Space Make-up, un trucco autunnale che si ispira ai colori caldi di zucca e cannella. Prima ancora è stata la volta dello Strawberry make-up nei toni del rosso fragola. A proposito di labbra, invece: l'ossessione di questa estate erano le Cherry Cola Lips, poi sono diventate virali le Honey Lips mentre ad Halloween spopolavano le Spider Lips, un trucco facile ma d'effetto a prova di principianti. Adesso a fare da protagoniste sono le labbra effetto vinilico.

Cosa sono le Latex Lips

Si chiamano Latex Lips e sono il trend beauty del momento, diventato in breve tempo virale. Il termine è stato coniato dalla make-up artist e influencer Claudia Neacsu. Le sue proposte make-up con focus labbra hanno attirato l'attenzione e sono state immediatamente copiate da tantissime altre beauty addicted: ed ecco che l'idea delle labbra super lucide ha preso il sopravvento. Attualmente l'hashtag #latexlips ha oltre 18 milioni di visualizzazioni. Il nome rende immediatamente l'idea: labbra lucidissime, bocca effetto lattice che riflette la luce e gioca coi riflessi.

TikTok @iambrandirose

Questo make-up riesce a catturare l'attenzione anche da solo, senza bisogno di procedere necessariamente a un trucco completo con base perfettamente costruita. E si può evitare di realizzare anche un trucco elaborato sugli occhi, preferendo anzi lasciarli quasi nude, così da far risaltare esclusivamente la bocca. Ma per le amanti dell'effetto XL, si può anche esagerare! Sono pochi gli accorgimenti per un risultato ottimale e servono pochissimi prodotti.

TikTok @yesseniahamed

Come realizzare le Latex Lips

Tutto ciò che serve sono una matita labbra per delineare il contorno, un rossetto (meglio se liquido) e un gloss trasparente, perché no glitterato se si vuole davvero spiccare. La matita labbra è essenziale per definire i bordi e facilita anche il successivo step, quello dell'applicazione del rossetto. Si può optare sia per un classico rossetto in stick che per uno liquido: questi solitamente hanno una durata maggiore. Il tocco finale è un velo, anzi un velo abbondante, di gloss per illuminare le labbra e renderle lucidissime.

TikTok @letizianervegnamua

L'aggiunta di glitter consente dei giochi di luce ancora più accattivanti. Su TikTok molte creator hanno realizzato le loro versioni di Latex Lips puntando sul rosso, colore per eccellenza quando si parla di rossetti (soprattutto col Natale alle porte). Ma non mancano anche versioni più dark all'insegna del marrone o del nero e varianti più eccentriche, in fucsia. A ciascuna la sua nuance, in base anche alla palette che meglio si adatta all'incarnato: vale tutto, purché si rispetti l'imperativo che impone di brillare.