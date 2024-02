Eyeliner marcato e pelle glow: le tendenze make up alle sfilate della Milano Fashion Week Sulle passerelle della Milano Fashion Week hanno sfilato alcuni dei make-up che diventeranno tendenza nei prossimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Beauty look Versace Autunno/Inverno 2024-25

La Milano Fashion Week volge al termine. Le Maison hanno portato in passerella le collezioni Autunno/Inverno 2024-25: le modelle hanno sfilato anticipando quindi quelle che saranno le tendenze look e beauty che vedremo nella prossima stagione. Da Etro a Versace fino a Roberto Cavalli, si sono visti make-up con focus sugli occhi soprattutto, tra eyeliner drammatici e ombretti colorati sfumati, con base viso estremamente luminosa e naturale.

L'eyeliner marcato di Versace

Il make-up proposto da Versace in passerella, è strong e rock. Il focus è tutto sugli occhi, grazie a un eyeliner estremamente marcato, stesso sia sulla palpebra che allungato poi verso l'esterno, con una coda ben visibile che va a toccare la punta del sopracciglio. Il colore è rigorosamente un nero saturo. Con un dettaglio così, impossibile caricare il viso d'altro, difatti l'eyeliner drammatico viene abbinato a labbra nude con un leggero velo di gloss e pelle con base soft dalle gote leggermente arrossate.

Beauty look Versace Autunno/Inverno 2024-25

L'effetto naturale di MSGM

MSGM si è affidato a Bobbi Brown, brand che ha firmato i beauty look visti in passerella. Il Direttore Creativo Massimo Giorgetti si è ispirato ai cigni di Truman Capote per il suo defilé, allestito quasi come un set cinematografico. Le modelle hanno calcato la scena indossando i loro sofisticati e deliziosi abiti, abbinati a make-up per nulla urlati, ma anzi delicati. La scelta del brand è stata strategica: il marchio è noto per i suoi prodotti che donano alla pelle un effetto estremamente glow, che è stato appunto ricreato anche per lo show.

Beauty look MSGM Autunno/Inverno 2024-25

I bagliori notturni di Emporio Armani

La collezione Emporio Armani è l'omaggio a un cielo notturno luminoso, trapunto di stelle. Nei look dominano i colori freddi: in primis il nero, ma affiancato al grigio, al malva, al verde giada. Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani, a proposito del make-up look ha spiegato: "Il make-è ispirato dalla splendida palette di colori gioiello della collezione. Un look occhi audace è abbinato a un incarnato naturale e luminoso per creare contrasto e dimensione. La luce si rifrange sugli occhi illuminandoli con un argento iridescente, come un mare ipnotico sotto il cielo notturno. Labbra rosa delicato donano un tocco di morbida eleganza per completare il make-up".

Beauty look Emporio Armani Autunno/Inverno 2024-25

Gli ombretti di Tom Ford

Glamour e seduzione sono gli elementi principali dei beauty look visti sulla passerella di Tom Ford, realizzati con una tavolozza cromatica che abbraccia soprattutto blu scuro, nero, bianco, oro, viola. Il focus è sugli occhi, in particolare con l'ausilio di ombretti scriventi e pigmentati, utilizzati anche per degli smokey eyes sfumati, dove l'occhio viene avvolto dall'abbraccio di nuance ramate, vanigliate e color cioccolato.

Beauty look Tom Ford Autunno/Inverno 2024-25

Per Etro labbra protagoniste

Nars firma il make up look della sfilata donna di Etro Autunno/Inverno 2024-25, in particolare col lavoro di Luciano Chiarello, Creative Director Make Up Artist e Maurizio Calabrò, Lead Make Up Artist Italia di Nars. Qui sono le labbra le assolute protagoniste, con rossetti abbinati a matite labbra, essenziali per dare definizione, prima di riempire con colori intensi e vibranti, che donano un effetto volumizzante. La base viso, in perfetto stile Nars, è luminosa, armonica e naturale.

Beauty look Etro Autunno/Inverno 2024-25

Il make-up no make-up di N21

La sfilata donna di N21 ha visto sfilare in passerella il cosiddetto make-up no make-up, una tendenza che non passerà mai di moda e che vede assoluto protagonista l'effetto nude, coi colori che si ispirano alla natura e alla terra. Il focus sono gli occhi: abbondante mascara per dare profondità allo sguardo, ma da usare assieme a un gel per sopracciglia capace di disciplinare i peletti e tenerli perfettamente in ordine. Poco bronzer, per scolpire e poco blush, per colorare le guance; infine un un tocco di gloss come punto luce.

Beauty look N21 Autunno/Inverno 2024-25