Milano Fashion Week, attivista invade la passerella di Fendi: "Gli animali non sono vestiti" Blitz degli animalisti alla Milano Fashion Week, durante la sfilata di Fendi. Il gesto è stato rivendicato con un comunicato dall'associazione Peta.

A cura di Giusy Dente

La sfilata odierna di Fendi era uno degli appuntamenti più attesi della Milano Fashion Week. La Maison ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25 e tra gli ospiti dello show c'era anche Valentina Ferragni, sempre in prima fila per il brand. Grande assente Chiara Ferragni, che non ha preso parte all'evento: è a questo punto sempre più incerta la sua partecipazioni agli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni. Kim Jones ha fatto sfilare le sue modelle tra ampi e voluminosi drappeggi che tappezzavano le pareti. In passerella tubini, colletti alti, giacche cappotti dalle linee rigorose: l'ispirazione è tutta negli archivi del 1984, nello stile aristocratico della subcultura british di quegli anni.

Non è mancato un piccolo incidente di percorso, proprio nel bel mezzo dello show. La passerella è stata invasa da un'attivista della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), l'organizzazione non-profit che sostiene i diritti degli animali e che si è più volte esposta duramente contro il fashion system. L'accusa alla Casa di Moda è quella di sfruttare gli animali per realizzare pellicce, accessori e capi di abbigliamento in pelle di coccodrillo o pelle di vitello. La PETA sostiene invece una produzione meno crudele nei confronti degli animali e più etica anche nei confronti dell'ambiente, con impiego di altri materiali, non di origine animale.

Nel pieno dello svolgimento dello show, una ragazza ha voluto lanciare un messaggio forte occupando la scena con un grosso cartello. "Animal are not clothing" c'era scritto. Sulla pelle, invece, erano ben visibili le scritte: "Indossa la tua di pelle" e sulla schiena "Volta le spalle alle pelli di animali". Non è la prima volta che accadono episodi come questo. Proprio lo scorso settembre gli animalisti di PETA sono piombati sulla passerella della sfilata di Gucci in occasione della precedente Fashion Week milanese.