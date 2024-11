video suggerito

L’evoluzione dei look da aeroporto di Chiara Ferragni: tute, trolley griffati e niente tacchi Chiara Ferragni è sempre stata appassionata di viaggi: che si tratti di lavoro o di piacere, ama visitare i luoghi più belli al mondo e in ogni occasione si è immortalata poco prima della partenza. Ora sui social ha raggruppato tutti i suoi look da aeroporto: ecco come si è evoluto lo stile da viaggio dell’imprenditrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'ultimo anno Chiara Ferragni si è ritrovata a dover rivoluzionare in modo drastico la sua vita tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez ma, nonostante il momento difficile, c'è una cosa che non è assolutamente cambiata: la sua passione per i viaggi. Che sia partita per piacere o per lavoro, non importa, il dettaglio che non è mai passato inosservato ai fan è che l'imprenditrice si è sempre scattata una foto prima di mettersi in volo, proprio come se fosse un rito portafortuna. Ora sui social ha raggruppato molti degli scatti realizzati a pochi minuti dalla partenza, rivelando così come si è evoluto il suo stile "da aeroporto".

I look da aeroporto di Chiara Ferragni

Al motto di "I miei look preferiti", Chiara Ferragni ha postato sui social molti degli scatti realizzati in aeroporto dagli esordi della carriera a oggi. Com'è il suo stile da viaggio? Alterna comode tute oversize a minigonne di jeans, pantaloni skinny a leggings fascianti, completando il tutto con t-shirt iconiche, felpe con cappuccio e body dalla scollatura stringata.

Chiara Ferragni in partenza agli esordi della carriera

Non mancano i soprabiti di ogni tipo, dalle maxi pellicce per combattere il freddo alle giacche di pelle, fino ad arrivare ai classici giubbini di jeans. Cosa dire, invece, delle scarpe? Niente tacchi, quando viaggia Chiara Ferragni punta tutto sulle calzature basse, dalle sneakers alle ballerine, fino ad arrivare agli stivaletti rock. Il dettaglio che più di tutti è cambiato negli anni? Il suo colore di capelli: se in passato li portava al naturale in biondo ramato, ora sfoggia un long bob biondissimo.

Uno dei look da aeroporto di Chiara Ferragni

Il trolley preferito di Chiara Ferragni è quello con le sue iniziali

Gli accessori a cui Chiara Ferragni non riesce proprio a rinunciare in viaggio? Le valigie griffate. Oltre al maxi trolley ricoperto di originali stickers che ormai da anni la accompagna in giro per il mondo, aggiunge sempre qualche altro bagaglio di lusso, dalle Birkin bag di Hermès da portare "a mano" ai borsoni iconici di Louis Vuitton.

Horizon 55 di Louis Vuitton

Tra i suoi preferiti, inoltre, c'è sempre il trolley piccolo e personalizzato di Louis Vuitton. Si tratta dell'Horizon 55 nato dall'estro creativo di Marc Newson, un bagaglio formato cabina decorato all-over con il logo della Maison beige su fondo marrone, il suo prezzo? 2.800 euro in versione basic, 3.300 euro con le iniziali stampate in basso. Quale sarà il prossimo viaggio di Chiara?

https://www.instagram.com/chiaraferragni/p/DChPoJvI-I_/?img_index=10