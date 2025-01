Il look furry di Chiara Ferragni: combatte il freddo con la pelliccia rossa da oltre 2mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è ormai lasciata alle spalle l'anno più difficile della sua vita, quella che l'ha vista affrontare lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez, e ha dato il via al 2025 con una vacanza in montagna in compagnia degli amici più cari. Ora è rientrata a Milano e, oltre a essere tornata in ufficio, ha anche ricominciato a darsi alla mondanità tra eventi professionali, feste e impegni pubblici. In tutte le occasioni non rinuncia mai allo stile glamour che da sempre la contraddistingue ma è stato soprattutto nelle ultime ore che ha sorpreso i fan con un "guizzo vitaminico": ecco chi ha firmato e quanto costa la sua maxi pelliccia rossa anti-freddo.

Chiara Ferragni segue il trend furry

Quale migliore occasione dell'arrivo del freddo per postare una carrellata di look che si riveleranno perfetti per l'inverno? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni sui social, dove ha mostrato gli outfit scelti per combattere le temperature gelide degli ultimi giorni. Ha alternato maglioni originali e cardigan, jeans a zampa e leggings di pizzo, ma i tutti i casi a fare la differenza sono sempre i cappotti, elemento essenziale per rimanere al caldo durante le rigide giornate invernali. Dopo la giacca plaid a quadroni neri e rossi, ora ha sfoggiato un altro soprabito che non può passare inosservato: ha seguito il trend furry con una maxi pelliccia in rosso fuoco.

Il maxi cappotto furry di Chiara Ferragni è firmato Santa, è in pelliccia mongola al 100% con fodera di raso e sembra essere destinato a fare tendenza. Si tratta di un modello oversize con ampio cappuccio e tasche laterali, la cui particolarità sta nel colore: un vitaminico rosso fuoco che difficilmente riuscirebbe a passare inosservato.

Realizzato in taglia unica, sul sito ufficiale viene proposto anche in altri colori, dal grigio al marrone, fino ad arrivare al viola e al verde, ma il prezzo è sempre uguale, 2.200 dollari (ovvero poco più di 2.100 euro). A cosa lo ha abbinato Chiara? A un paio di jeans a vita bassa, a un maglioncino crop con le fragoline e a una Kelly bag di Hermès total black. Insomma, ha dato vita a un perfetto mix di casual e kitsch e il risultato è stato super.