Dove vive Elena Santarelli: la casa con rossetti giganti e terrazzo panoramico Elena Santarelli è una delle show girl più amate dal pubblico italiano. Sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi, vive con la famiglia in una grande casa nel centro di Roma. Scopriamo i dettagli della sua abitazione.

A cura di Clara Salzano

Elena Santarelli sul terrazzo dela sua casa di Roma

Elena Santarelli è una delle show girl più amate dal pubblico italiano. Diverso tempo è trascorso dai suoi esordi come modella di Giorgio Armani e come valletta nei programmi televisivi come L'eredità e Stadio Sprint eppure Elena Santarelli continua ad essere molto seguita con quasi due milioni di follower anche su Instagram. Sposata con l'ex calciatore Bernardo Corradi, con cui ha avuto i due figli Giacomo e Greta, vediamo dove vive la nota showgirl e com'è fatta la sua casa.

Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi in uno degli angoli preferiti della loro casa

La casa panoramica nel centro di Roma

Elena Santarelli vive con la famiglia in una magnifica casa nel centro di Roma. Sono numerose le immagini condivise dalla nota showgirl sui social in cui mostra i dettagli della sua abitazione caratterizzata da una grande terrazza panoramica dove spesso Santarelli organizza cene e feste con gli amici.

La terrazza panoramica della casa di Elena Santarelli

Panorama mozzafiato e grande luminosità caratterizzano la casa di Elena Santarelli a Roma. La magnifica abitazione si sviluppa su più livelli e racconta molto del gusto e delle passioni della famosa showgirl.

L’ampio salotto con arredi minimal della casa di Elena Santarelli

Elena Santarelli ama molto cucinare e spesso condivide ricette light dei suoi pranzi. La sua cucina è una grande stanza dotata di tutti i comfort per cucinare al meglio. Un'isola centrale consente di preparare gustosi piatti e riunire tutta la famiglia nelle varie preparazioni.

Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli, nella loro cucina

C'è un angolo della casa dove Elena Santarelli ama maggiormente fotografarsi ed è davanti alla scala moderna che conduce al piano superiore della casa. Tra pareti chiare e pavimento di parquet la nota showgirl riesce a trovare sempre la perfetta ambientazione per le sue foto.

La scala moderna nella casa di Elena Santarelli

Gli interni minimal della casa di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha sempre dimostrato di avere gusto raffinato per la moda ma anche in casa è riuscita ad arredare gli ambienti in modo minimal ed elegante. Ci sono pochi arredi ma importanti nella sua abitazione nel centro di Roma.

Il salotto di Elena Santarelli

Un grande divano ad L occupa la maggior parte dello spazio del living caratterizzato da un open space dove si trova anche un comodo tavolo da pranzo, una libreria e pochi altri arredi.

La sala da pranzo nel living di Elena Santarelli

Nella casa di Elena Santarelli, oltre all'arredamento minimal, colpisce la scelta di alcuni arredi pop come un grande rossetto da pavimento che porta una nota di colore nell'abitazione caratterizzata principalmente da colori neutri.

In casa di Elena Santarelli c’è un grande rossetto d’arredo

Grazie inoltre alle grandi vetrate della casa e all'ampio terrazzo, entra sempre molta luce e tutto il verde esterno nell'abitazione da sogno di Elena Santarelli.