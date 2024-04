video suggerito

Qual è il significato dei simboli di lavaggio sulle etichette dei capi di abbigliamento I simboli per il lavaggio, in lavatrice o a mano, presenti sulle etichette dei capi forniscono le indicazioni per non rovinare e curare gli indumenti. Esistono cinque macrocategorie: lavaggio in acqua, lavaggio a secco, candeggio, asciugatura e stiratura. In questo articolo spiegheremo il significato di ognuno.

A cura di Arianna Colzi

Quanti di noi hanno avuto o hanno difficoltà a capire come si lava un indumento? I simboli presenti sull'etichette dei capi forniscono tutte le informazioni necessarie per la cura e il mantenimento dei propri vestiti. Questi simboli, che spesso ci sembrano misteriosi e imperscrutabili, si possono dividere in 5 macrocategorie, ossia lavaggio in acqua, lavaggio a secco, candeggio, asciugatura e stiratura. La loro funzione è quella di fornire una guida chiara su come lavare, asciugare, stirare e conservare i propri vestiti. Per esempio, il più comune, il simbolo della vaschetta, indica il lavaggio a mano e in lavatrice. Andremo a spiegare nel dettaglio tutti i tipi di simboli presenti sulle etichette dei vestiti partendo dalle principali.

I simboli principali delle etichette dei vestiti

Tra le forme più comuni nei simboli per il lavaggio troviamo: la vaschetta, che sta a indicare il lavaggio in acqua; il cerchio, che il capo può essere lavato a secco, dunque in lavanderia; il triangolo simboleggia l'utilizzo della candeggina; il quadrato con all'interno il cerchio significa che l'indumento deve essere asciugato in asciugatrice, mentre il ferro da stiro fornisce indicazioni su come stirare il capo. Se questi simboli hanno una X sopra significa che quella procedura non deve essere utilizzata per lavare o asciugare quel capo.

I simboli di lavaggio in acqua: guida al significato

La categoria dei simboli del lavaggio in acqua comprende diversi tipi di simboli per varie modalità di lavaggio, in acqua e in lavatrice. Tra questi troviamo:

Vaschetta senza indicazione dei gradi: l'indumento può essere lavato in acqua;

Vaschetta con la mano immersa: il lavaggio può essere fatto solo a mano con temperatura dell'acqua di massimo 40 gradi, dunque un lavaggio delicato;

Vaschetta con indicazione dei gradi: l'indumento può essere lavato in lavatrice con lavaggio indicato sull'etichetta;

Vaschetta con sotto una linea: il lavaggio in lavatrice dev'essere delicato ;

Vaschetta con sotto doppia linea: lavaggio extra delicato;

Vaschetta con la X: il capo non si lava in acqua;

Simboli del lavaggio (a sinistra)

I simboli sull’etichetta per il lavaggio a secco

Per lavaggio a secco intendiamo il lavaggio dei capi che viene effettuato solo in lavanderia. I vari simboli presenti sull'etichetta ci aiutano a comprendere se il nostro indumento richieda un lavaggio di questo tipo. Tra questi troviamo:

Cerchio vuoto: l'indumento dev'essere lavato a secco;

Cerchio con lettera A: il capo può essere lavato a secco in lavanderia con qualsiasi solvente;

Cerchio con lettera F: il lavaggio a secco può avvenire solo attraverso determinati solventi come l'R113, idrocarburi e tricloroetano;

P cerchiata: il lavaggio a secco può essere fatto con Percloroetilene, un solvente molto comune;

Cerchio con la W: il capo può essere lavato solo con l'acqua, se invece sulla W c'è una X il capo può essere lavato solo a secco.

Cerchio con la X: il capo non può essere lavato a secco.

I simboli a forma di cerchio indicano il lavaggio a secco

I simboli del candeggio: quali sono e cosa significano

I simboli del candeggio significano che un abito può essere smacchiato o meno mediante l'utilizzo della candeggina. Quest'ultima può essere usata, appunto, per sbiancare, igienizzare o smacchiare il bucato in lavatrice o a meno. La candeggina, però, può rovinare i capi se non usata in modo corretto e seguendo le indicazioni sull'etichetta. Tra i simboli che indicano il candeggio troviamo:

Triangolo vuoto: il capo può essere smacchiato con qualsiasi tipo di candeggio;

Triangolo con le lettere CL: il candeggio può essere fatto solo con prodotti a base di cloro;

Triangolo con tre linee oblique: in questo caso il candeggio può essere fatto anche con sostanze prive di cloro;

Triangolo con X: sul capo non si può effettuare il candeggio.

Il triangolo simbolo del candeggio

Asciugatura: i simboli sulle etichette dei capi

Dopo aver lavato il capo secondo le indicazioni dell'etichetta, anche l'asciugatura ha un ruolo importante nel preservare gli indumenti. Tra i simboli che forniscono indicazioni per l'asciugatura troviamo:

Quadrato con cerchio al centro: il capo può essere asciugato in asciugatrice;

Quadrato con cerchio e puntino al centro: il punto sta a indicare la temperatura massima a cui il capo può essere asciugato, se il punto è uno solo significa che dev'essere asciugato a basse temperature, se sono due temperatura media, se sono tre temperatura alta.

Quadrato con tre linee verticali: asciugatura all'aperto in verticale senza né strizzare né centrifuga;

Quadrato con cerchio e X: il capo non può essere asciugato in asciugatrice.

I simboli quadrati indicano come asciugare

I simboli di stiratura: significato e indicazioni sulle temperature

Infine, dopo il lavaggio e l'asciugatura, l'etichetta dei capi fornisce indicazioni anche sulla stiratura: per questo passaggio è importante controllare l'adeguata temperatura del ferro da stiro così come è fondamentale adottare un trattamento ad hoc per i capi delicati. I simboli che indicano come stirare un capo sono:

Ferro da stiro: questo simbolo sta a indicare che il capo può essere stirato;

Ferro da stiro con pallino al centro: il numero di pallini indica la temperatura da non superare. Con un pallino non deve superare i 110 gradi, con due i 150 gradi, con tre i 200 gradi.

Ferro da stiro con la X: il capo non può essere stirato.

I simboli della stiratura