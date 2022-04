Elena Santarelli a Dubai: in vacanza con bikini colorati, look scintillanti e accessori griffati Elena Santarelli è in vacanza a Dubai. Sta sfoggiando look da giorno casual, outfit da sera glamour e costumi da bagno trendy: i fan la amano per il suo stile sempre alla moda.

A cura di Giusy Dente

Diverse celebrities sono volate verso mete lontane, in cerca di un anticipo d'estate. Alessia Marcuzzi ha scelto le Maldive: si trova lì col marito e figli e stanno alloggiando in un resort di lusso che affaccia direttamente sull'oceano. Elena Santarelli ha scelto invece Dubai, una meta gettonatissima di recente. L'hanno scelta Paola Turani e il marito, per il primo viaggio da genitori assieme al piccolo Enea. Elisabetta Gregoraci ha festeggiato lì il compleanno, ovviamente presso il Billionaire dell'ex marito Flavio Briatore. Ci è stata la stessa Alessia Marcuzzi a febbraio, mentre Giorgia Palmas ha scelto di cominciare lì l'anno nuovo assieme alla sua famiglia. La Santarelli si sta godendo il sole e il mare della città degli Emirati Arabi, con look uno più trendy dell'altro.

Elena Santarelli in costume a Dubai

Elena Santarelli è volata a Dubai, dove sta alloggiando in un resort di lusso, il più famoso della città. Il primo costume sfoggiato è un costume intero nero, un capo intramontabile a cui neppure lei ha saputo rinunciare. Ha scelto un modello di Ele Collection con scollo all'americana e scollo ampio con incrocio sulla schiena. Sul sito ufficiale del brand costa 135 euro. Ha poi puntato su un due pezzi celeste, abbinato a occhiali da sole griffati (di Dolce&Gabbana). Si tratta di un modello di San Dollar, un brand specializzato in beachwear. Il bikini della showgirl è composto da reggiseno e slip con rifiniture ad anello: costano entrambi 141,26 euro.

I look colorati di Elena Santarelli in vacanza

Quando non è in spiaggia, Elena Santarelli si sta divertendo a esplorare la città, a conoscerne tutti i luoghi più belli, alternando look trendy per il giorno e outfit più glamour per la sera, senza rinunciare ad accessori griffati. Ha riscosso molto successo tra i fan il completo arcobaleno indossato nel primo scatto della vacanza condiviso sui social. Si tratta di un completo in lino Amotea. Il top scaldacuore presenta voluminose maniche a palloncino e nodo frontale. I pantaloncini abbinati, a vita alta e con pieghe sul davanti, presentano la stessa tavolozza coi colori dell'estate. Costano rispettivamente 295 euro e 200 euro. La showgirl ha completato il look con i sandali di Hermes: costano 510 euro.

Non sono il solo accessorio griffato sfoggiato. In un altro scatto spicca la borsa Lou in pelle e raffia di Saint Laurent, venduta sullo shop ufficiale della Maison a 1150 euro. Impossibile non notare lo scintillante look serale della scorsa sera. Il crop top e la giacca metallizzati (acquistati da Gibot Roma) sono ricoperti di paillettes. Li ha abbinati a un paio di jeans e a sandali Alevì.

Completamente diverso e più "wild" il look serale animalier, composto da pantaloni leopardati e canotta nera, con sandali e pochette rossa, perfetta per dare un tocco di colore all'outfit. Che si tratti di un pomeriggio da turista, di una mattinata in spiaggia o di una passeggiata serale, Elena Santarelli a Dubai ha fatto centro con ogni look.