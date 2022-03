Il primo viaggio di Paola Turani all’estero col figlio: quanto costa una notte nel resort di Dubai Dopo due anni dall’ultimo viaggio di Paola Turani all’estero, la famosa modella e influencer arriva a Dubai per una vacanza con la famiglia. Scopriamo quanto costa una notte nel suo hotel sul mare.

A cura di Clara Salzano

Paola Turani si trova a Dubai per una vacanza con la famiglia

Dopo due anni dall'ultimo viaggio di Paola Turani all'estero col compagno, la famosa modella e influencer torna a viaggiare e questa volta porta con sé il figlio Enea nel suo primo viaggio in aereo. Paola Turani è atterrata a Dubai dove l'aspetta una vacanza al sole caldo e al mare degli Emirati Arabi ma anche molte esperienze organizzate per conoscere meglio la città. Scopriamo dove soggiorna Paola Turani a Dubai e quanto costa una notte nel suo hotel sul mare.

Paola Turani è in vacanza a Dubai

L'hotel di Paola Turani a Dubai

Paola Turani a Dubai alloggia in un meraviglioso resort a cinque stelle situato sull'iconica Palm Jumeirah, l'isola artificiale a forma di palma a largo di Dubai. Si chiama Raffles The Palm e gode anche di una delle migliori spiagge di Dubai dove Enea, il figlio di Paola Turani, ha fatto anche il suo primo bagno della vita.

Paola Turani con il figlio Enea

Raffles The Palm è un sontuoso palazzo realizzato dai più grandi artigiani europei con materiali preziosi. L'albergo comprende una spiaggia privata, varie piscine, ristoranti e diverse camere arredate in stile barocco che a Dubai è sinonimo di lusso per eccellenza.

L’hotel in cui soggiorna Paola Turani a Dubai è sull’isola artificiale di The Palm

Quanto costa una notte nell'hotel di Paola Turani a Dubai

Il Raffles The Palm dove soggiorna Paola Turani offre i migliori servizi di lusso per le più svariate esigenze. La nota modella e influencer ha trovato estremo comfort per chi viaggia con i bambini piccoli e le suite di Raffles The Palm sono tra le più grandi di The Palm.

Il Raffles The Palm, l’hotel dove soggiorna Paola Turani

Per la sua vacanza a Dubai Paola Turani ha scelto un'ampia suite che probabilmente gode pure di una zona salotto. I prezzi per notte variano in base alla soluzione di alloggio scelta. Si parte da un costo di 873 euro a notte fino ad un massimo di 9.800 euro per la suite presidenziale.

Una delle piscine dell’hotel di Paola Turani a Dubai

La suite di Paola Turani, dalle immagini condivise sui social, sembra essere una delle suite Signature che misurano circa 95 metri quadrati che costa sui 1550 euro circa a notte.