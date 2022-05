Francesca Sofia Novello con i pantaloncini da boxe: in versione sportiva non rinuncia alle griffe Francesca Sofia Novello è una mamma glamour e lo dimostra ogni giorno sui social. Nelle ultime ore si è immortalata in versione casual e, oltre a rivelare una silhouette impeccabile a pochi mesi dal parto di Giulietta, ha anche messo in mostra un look sportivo griffato con intimo logato e pantaloncini da boxe.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello è diventata mamma per la prima volta qualche mese fa, ha messo al mondo la piccola Giulietta, la figlia nata dalla relazione col compagno Valentino Rossi, e sui social non ci pensa su due volta a postare degli adorabili scatti di famiglia. Nonostante siano passate poche settimane dal parto, è già tornata in splendida forma e sui social non esita a mostrare la ritrovata silhouette impeccabile. Come ha fatto a dire addio ai "segni" naturalmente lasciati dalla gravidanza sul corpo femminile? Si allena regolarmente ma la cosa che in pochi sanno è che non rinuncia alle griffe neppure quando va in palestra: ecco l'ultimo outfit sportivo che ha sfoggiato su Instagram.

Quanto costano i bermuda da boxe di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello si è data allo shopping sportivo in questo sabato pomeriggio ma non ha voluto rinunciare alle griffe. Al motto di "Casual saturday" si è immortalata in camerino dopo aver provato un completino da palestra glamour e soprattutto di lusso. Ha abbinato un reggiseno sportivo a un paio di slip a vita alta coordinati, entrambi decorati con il logo della Maison Celine, completando il tutto con un pantaloncino da boxe. Si tratta di un modello over in raso arancione con la scritta Celine sull'elastico che l'ha trasformata in una vera e propria "combattente". Qual è il prezzo dei bermuda? Sul sito ufficiale del brand sono disponibili solo in nero e costano 750 euro.

I bermuda da boxe di Celine

Francesca Sofia Novello ha la cover personalizzata

Forse complice il fatto che non aveva curato il make-up in modo impeccabile per uscire, la modella ha preferito coprirsi il viso con lo smartphone mentre si scattava il selfie allo specchio. Il dettaglio che non è passato inosservato? La cover è personalizzata (come quella sfoggiata di recente da Belén Rodriguez): oltre a essere ricoperta di glitter argentati, è anche decorata con il nome "Franci". Insomma, la Novello è una mamma glamour e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per le griffe dopo la nascita di Giulietta, anzi, probabilmente come molte delle star del suo calibro proverà a trasmettere l'amore per gli abiti e per gli accessori trendy anche alla figlia.