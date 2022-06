Francesca Sofia Novello, la camicia diventa copricostume: il look da spiaggia vale quasi 4mila euro Francesca Sofia Novello si è presa una piccola “pausa” dalla vita da mamma e per qualche giorno è partita per Mykonos con le amiche. Non ha rinunciato allo stile per andare al mare e, oltre a usare una maxi camicia come copricostume, ha anche completato il look balneare con una serie di accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello è diventata mamma da pochi mesi, ha messo al mondo la piccola Giulietta, la prima figlia nata dalla relazione con Valentino Rossi, e non potrebbe essere più felice. Sebbene la maternità la riempia di gioie, da qualche giorno a questa parte si è concessa una breve "pausa" da pappine, pannolini e passeggini. Ha lasciato la bimba a casa col papà ed è volata a Mykonos con le amiche, così da godersi una vacanza estiva all'insegna del totale relax. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco il look glamour, originale e griffato che ha scelto per andare in spiaggia e per passeggiare tra le stradine bianche dell'isola greca.

Francesca Sofia Novello al mare con la maxi camicia

L'avevamo lasciata in bikini sgambato tempestato di cristalli e oggi ritroviamo Francesca Sofia Novello ancora una volta in versione balneare ma con un tocco di originalità in più. È in vacanza a Mykonos con le amiche e per l'occasione ha puntato tutto su un costume monocromatico, un due pezzi lilla con tanga sgambato e reggiseno a fascia. La cosa particolare è che per completare il tutto non ha scelto un abito di lino e un classico copricostume, ha preferito una maxi camicia arancione, un modello lungo fin sotto al fondoschiena portata sbottonata e con le maniche scorciate. In quante seguiranno il suo esempio per aggiungere un tocco glamour alle giornate in spiaggia?

Cintura Hermès

Gli accessori griffati di Francesca Sofia Novello

La più grande passione di Francesca Sofia Novello? Quella per le griffe, tanto che neppure al mare ha rinunciato agli accessori firmati. Ha completato il suo outfit da spiaggia con una serie di chicche "di lusso", rendendo così il look super costoso. Ha chiuso la maxi camicia con una cintura di pelle nera con la fibbia metallica a forma di H: è di Hermès e costa 770 euro.

Clutch Pouch di Bottega Veneta

Ha abbinato quest'ultima a un paio di sandali sempre di Hermès, per la precisione gli Oasis in arancione, il modello col tacco da 5 cm e l'iconica fascia a forma di H (prezzo 580 euro). Niente zaino o maxi borsone da mare, la modella ha preferito andare in spiaggia con una semplice pochette. Si tratta della Pouch di Bottega Veneta in pelle viola, clutch che sul sito ufficiale del brand viene venduta a 2.600 euro. In quante sognano di sfoggiare un look balneare tanto sofisticato?