Il ritorno della minigonna a pieghe: Belén Rodriguez rilancia il must degli anni 2000 Belén Rodriguez è sempre sul pezzo quando si parla di stile e lo ha dimostrato con degli scatti postati di recente sui social. Ha abbinato una semplice camicia bianca over a un’adorabile minigonna a pieghe, capo che si preannuncia il must-have della primavera 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le donne più amate della tv italiana, tanto che ogni programma che conduce riesce a trasformarsi in un successo. Di recente ha raggiunto un importante traguardo: è diventata la padrona di casa de Le Iene Show e settimana dopo settimana appare sempre glamour e sensuale sul palco. Look stringati, minidress colorati, completi con l'ombelico in mostra: ogni volta che appare sul palco l'argentina fa trionfare la sensualità. Nelle ultime ore, però, sui social si è mostrata in un'inedita versione "collegiale", rilanciando così la minigonna a pieghe in pieno stile anni '90.

Il look primaverile di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è una regina fashion e lo ha dimostrato per l'ennesima volta sui social, dove ha mostrato il suo nuovo look che si rivelerà perfetto per la primavera. A vestirla è stata la Maison Ermanno Scervino, che (probabilmente per uno shooting fotografico) ha scelto per lei un outfit dall'animo preppy chic. L'argentina è infatti apparsa elegante, glamour e sbarazzina con indosso una camicia bianca oversize e una minigonna a pieghe tra il verde e il turchese, per la precisione un modello a vita alta e leggermente a campana. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gioiello in tinta di Roger Vivier e una piega con i capelli extra lisci effetto liquid hair.

Belén in Ermanno Scervino

La minigonna a pieghe è il nuovo must-have

Ricordate Britney Spears in versione studentessa sexy in Baby One More Time? Erano i primi anni 2000 e la sua gonnellina a pieghe divenne un vero e proprio must. Nonostante siano passati più di 20 anni da allora, i nostalgici saranno lieti di sapere che quel capo preppy, provocante e chic è tornato. A rilanciarlo è stata Belén, che lo ha declinato in una versione iper moderna abbinandolo a una camicia over che sembra essere maschile. Complice il suo animo sbarazzino ma allo stesso tempo elegante, la mini skirt a pieghe è destinata a diventare il simbolo della Primavera/Estate 2022: in quante prenderanno ispirazione dalla Rodriguez per le prime giornate soleggiate della bella stagione?