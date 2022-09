Cecilia Rodriguez come Wonder Woman alle sfilate: sotto il trench indossa il costume multicolor Cecilia Rodriguez è tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week, ieri sera ha assistito alla sfilata di Moschino e per l’occasione ha sfoggiato un look coloratissimo dall’animo pop. Si è trasformata in una moderna Wonder Woman, abbinando il cappotto arcobaleno a un costume coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 e fino alla prossima domenica saranno molte le Maison che presenteranno le loro collezioni glamour. Ieri sera è stato il turno di Moschino, la griffe che ancora una volta si è distinta per l'irriverenza e l'originalità del suo direttore creativo. Jeremy Scott ha dato vita a un nuovo mondo pop e multicolor, lanciando in passerella abiti scultura con galleggianti da piscina, cappelli-ciambella e cuori rosso fuoco. Il front-row dello show è stato invaso dalle star, da Chiara Ferragni con i suoi leggings in latex nude a Cecilia Rodriguez in versione Wonder Woman: ecco cosa ha indossato l'argentina.

Il look multicolor di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per la moda ed è per questo che non poteva mancare alla Milano Fashion Week. Dopo aver partecipato agli show di The Archivia e di Diesel, ieri sera ha seguito la sfilata di Moschino direttamente dalle prime file. Per adeguarsi alla perfezione al mood dell'evento ha sfoggiato un look a tema pop firmato da Jeremy Scott. La sorella di Belén ha puntato su un completo multicolor con trench variopinto e maxi stivali stringati in celeste acceso. Sui social ha poi rivelato il piccolo "segreto" dell'outfit: sotto il cappotto ha indossato solo un costume arcobaleno coordinato, un modello intero e sgambato decorato con il maxi logo Moschino sul petto.

Cecilia Rodriguez in Moschino

Belén: "E poi dicono che Wonder Woman non esiste"

Per completare il tutto l'argentina ha scelto una micro bag multicolor coordinata al look e un audace make-up con l'ombretto verde scuro molto marcato sugli occhi. Ha poi tenuto i capelli sciolti, lisci e con la fila centrale. A commentare la scelta di stile dall'animo pop di Cecilia è stata la sorella Belén, che sui social ha condiviso il suo album postato su Instagram con accanto la didascalia: "E poi dicono che Wonder Woman non esiste! Strike a pose". Insomma, la piccola di casa Rodriguez si è trasformata in una vera e propria eroina e a notare la somiglianza non poteva che essere Belén, la sua più grande fan. Cecilia continuerà ad apparire in pubblico durante le sfilate milanesi?