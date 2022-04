Cecilia Rodriguez lancia la moda degli zoccoli olandesi (ma di pelo) Il nuovo must dei look comodi di Cecilia Rodriguez sono delle calzature che nella forma ricordano i tradizionali zoccoli olandesi: quelli della sorella di Belen, però, non sono in legno bensì di pelliccia ecologica.

A cura di Giusy Dente

in foto: Cecilia Rodriguez coi sandali Mou

Da calzature povere indossate dagli agricoltori olandesi a simbolo del turista per eccellenza in giro per la città a scarpe alla moda: è la storia, in breve, degli zoccoli di legno. Sì, perché le Maison di lusso se ne sono lasciate affascinare e li hanno riproposti in passerella in tante varianti, rendendoli il grande ritorno della Primavera/Estate 2021. L'anno scorso li avevano inseriti nelle loro collezioni Stella McCartney, Roger Vivier, Isabel Marant e la tendenza sembra riconfermarsi anche in vista della Primavera/Estate 2022. Basti dare un'occhiata ai piedi di Cecilia Rodriguez, che però ha scelto una variante particolarmente originale.

Gli zoccoli olandesi diventano di moda

Gli zoccoli di legno fanno pensare ai turisti a passeggio, ma in realtà queste calzature hanno una storia e una tradizione molto consolidate. Erano le scarpe degli allevatori del Nord Europa: le indossavano perché comode, poco costose, perfette per lavorare nei campi senza sprofondare nel terriccio e nel fango. Ancora oggi Amsterdam pullula di antichissime botteghe che le realizzano secondo la tradizione, ma anche in modelli dal design più moderno. Sì, perché nel frattempo queste scarpe sono diventate gettonatissime. Restano quelle rappresentative dell'Olanda, ma hanno conquistato anche le Maison di lusso, allargandosi dai contesti delle piccole botteghe. Tanti brand si stanno facendo ispirare dalla loro caratteristica forma, proponendo le loro varianti originali. Una è quella che ha scelto Cecilia Rodriguez.

in foto: i sandali Mou

Cecilia Rodriguez lancia la nuova tendenza

L'influencer ha scattato una foto con delle calzature originali che non sono passate inosservate. Si tratta dei chunky sandal di Mou, il brand londinese di Shelley Tichborne specializzato in coloratissime calzature realizzate a mano in fibre naturali. Il marchio punta molto su una produzione etica e responsabile e i prodotti sono pensati per durare nel tempo, così da non sprecare risorse. Alla base ci sono l'idea del comfort e la qualità. Nel tempo la proposta si è molto ampliata.

in foto: Cecilia Rodriguez

Mou realizza sandali, mocassini, stivaletti, sneakers, amatissimi anche dalle celebrities. Li abbiamo visti indossati, per esempio, da Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz. Cecilia Rodriguez ha scelto una novità pensata per l'estate 2022. Il modello Sherpa ricorda nella forma i famosi zoccoli olandesi; è realizzato a mano in pelliccia ecologica, con le iconiche cuciture all’uncinetto caratteristiche del brand, resistente suola in gomma e plantare in camoscio.

Sul sito ufficiale è disponibile in tre colorazioni. Quella scelta dalla sorella di Belen è il beige. Le calzature costano 189 euro e lei le ha abbinate a un coloratissimo completo in maglia multifantasia di Akep, composto da T-shirst e shorts abbinati: i loro prezzi sono rispettivamente 97 e 89 euro. ha riproposto lo stesso modello anche abbinato a un completo in maglia dello stesso colore: sembrano essere il nuovo must dei suoi look comodi!