Cecilia Rodriguez col reggiseno gioiello: lancia la moda del body jewel Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week ha sfoggiato un dettaglio originale, che non è passato inosservato e che potrebbe essere il must della prossima primavera: ha lanciato la moda del gioiello per il corpo, da indossare sotto al seno.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chechurodriguez_real

La moda è questione di famiglia per Jeremias, Belén e Cecilia Rodriguez, che condividono questa passione da sempre e sono tutti e tre impegnati in questo settore. Alla Milano Fashion Week di settembre hanno presentato la collezione Hinnominate, il brand di famiglia dedicato esclusivamente all’abbigliamento sportivo e comodo. Ma le due sorelle in precedenza si erano già date da fare con Me fui, una linea di costumi sexy realizzata a quattro mani e di cui ancora oggi fanno insieme da testimonial. Così some Belén, anche Cecilia Rodriguez ama gli accessori griffati, i gioielli di lusso, gli abiti alla moda; è bravissima nell'intercettare e nel lanciare tendenze a sua volta. Cecilia Rodriguez non poteva certo mancare agli eventi più glamour della MFW di quest'anno.

Cecilia Rodriguez alla MFW

Cecilia Rodriguez ha preso parte a diversi appuntamenti della Milano Fashion Week. Oggi era presente alla sfilata di Ermanno Scervino (dove sono stati avvistati anche Cristina Marino, Marica Pellegrinelli, Filippa Lagerback, Paola Turani), ma ha preso parte anche alla presentazione di Zanotti e a quella di Borsalino. Qui ha indossato ovviamente una creazione del brand, che è specializzato in berretti e cappelli: lei ne ha indossato uno a tesa larga rosa cipria. Ha scelto un look elegante e sofisticato total white firmato Actualee: top con bottoni, soprabito e pantaloni palazzo. Poi si è affidata ad Alto Jewels per completare l'outfit in modo davvero unico e originale, con un dettaglio che potrebbe rivelarsi il must della primavera.

Cecilia Rodriguez sempre più trendy

Non poteva passare inosservato il gioiello per il corpo, indossato da Cecilia Rodriguez all'altezza del seno. L'accessorio prezioso ricalca il trend dei face jewels, i gioielli che si indossano su labbra, mento o zigomi. Se ne sono visti diversi, nelle collezioni Primavera/Estate 2022 presentate dalle Case di Moda. Il suo body jewel (o jewel dress) è il modello Fisy del brand: è appunto un gioiello che si indossa all'altezza del seno, andando a simulare un reggiseno prezioso. Al centro presenta un bottoncino dorato con il simbolo dell'Albero della Vita e tutt'intorno (come fossero i ferretti delle coppe di un reggiseno) degli zirconcini. Sul sito ufficiale di Alto Jewels costa 27 euro. Cecilia Rodriguez ha lanciato il trend della prossima primavera.