Perché spopolano i gioielli per il viso: sono di moda i face jewels per mento, naso e labbra Lip ring, chin cuff e face chain: la mania fashion del 2022 sono i gioielli per il volto. Ecco i modelli visti in passerella e sfoggiati dalle star.

A cura di Beatrice Manca

Gucci

Dopo il successo delle body chain, i gioielli per il corpo dorati che hanno spopolato la scorsa estate, è il momento dei face jewels che si indossano su labbra, mento o perfino sugli zigomi. A lanciare la tendenza è stata Angelina Jolie, che sul red carpet del film Eternals ha stupito tutti con un originale accessorio sul mento, scatenando la curiosità. Dai chin cuff ai lip ring, i gioielli da viso sono esplosi sulle passerelle: da Chanel a Gucci, fino a Schiaparelli. Scommettete che sarà la prossima mania fashion collettiva?

I gioielli da viso spopolano in passerella

La moda post pandemia vuole uscire dagli schemi: oltre ai classici orecchini e collane, le passerelle hanno cominciato a proporre gioielli anticonvenzionali che disegnano geometrie su naso, guance, zigomi e perfino sul naso. In parte sono ispirati ai piercing, con la differenza che i gioielli da viso si possono togliere e cambiare a piacimento, senza lasciare segni. La sfilata Cruise di Chanel ha lanciato i "lip ring", cioé gli anelli da labbra (rigorosamente logati)

Chanel Cruise

Alessandro Michele, designer di Gucci, ha fatto sfilate elaborati gioielli da viso che impreziosiscono naso e guance. La forma allude ai piercing, ma con un gioco più elaborato di catenelle: un modo per esplorare altre strade fuori da quelle convenzionali di adornare il corpo, prendendo spunto dalle subculture e dai riti tribali. Nella stessa sfilata sono comparsi anche dei ciondoli che ricordano in tutto e per tutto sex toys.

Gucci Primavera/Estate 2022

I più estremi sono quelli disegnati da Roseberry per Schiaparelli, vere e proprie maschere surrealiste: labbra, orecchie, perfino maschere dorate. Anche Elie Saab ha voluto rompere gli schemi: per la sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2022 ha creato intricate reti di cristalli oro che "imprigionano" il viso.

Elie Saab Haute Couture

Le star che amano i gioielli da labbra

Dalle passerelle alle star il passo è stato breve: Angelina Jolie con il chin cuff di Nina Berenato ha scatenato la curiosità di fan e fashion victims, riuscendo nell'impresa di far parlare più del piccolo gioiello da mento che del suo look.

Angelina Jolie con un cin cuff Nina Berenato

Pochi mesi dopo è stato Machine Gun Kelly a esibire un gioiello simile durante un concerto: il futuro marito di Megan Fox si è esibito con un total look Dolce&Gabbana e un gioiello metallizzato appeso al labbro inferiore, per dare un tocco punk al look.

Machine Gun Kelly

In Italia la moda dei gioielli da viso è stata lanciata da Ilary Blasi, che ha sfoggiato un lip ring firmato Chanel su Instagram. Non ci sono dubbi, i gioielli da viso stanno spopolando: forse piacciono così tanto perché permettono di realizzare una piccola trasgressione, come un piercing temporaneo e indolore. Il successo potrebbe essere anche spiegato come un ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia: una volta tolte le mascherine non vediamo l'ora di decorare ogni parte del nostro viso, facendo tornare protagonista la bocca fino ad ora nascosta.