Ilary Blasi lancia l’anello per le labbra: il lip ring di Chanel è il nuovo gioiello di tendenza Ilary Blasi si è fatta conquistare dalla moda dei gioielli per il viso. Ha sfoggiato un lip ring, un anello posizionato sul labbro inferiore molto gettonato sulle passerelle.

A cura di Giusy Dente

Instagram @ilaryblasi

I gioielli per il viso sono la moda del momento e le passerelle lo confermano. Gucci e Chanel li hanno portato nelle loro nuove collezioni Resort 2022 questi accessori preziosi che immediatamente hanno attirato l'attenzione di tutti, perché decisamente originali. Danno un tocco punk al look, andando ad evidenziare parti del viso insolite, valorizzandole. Angelina Jolie è stata tra le prime a lasciarsi affascinare. In occasione della prima di Eternals (dove ha sfilato sul red carpet assieme a tutti i suoi figli) ha sfoggiato un inedito Chin Cuff: si tratta di un anello che si indossa sul mento, rendendo immediatamente il viso accattivante, enfatizzando collo e zigomi. Anche Ilary Blasi si è lasciata conquistare da un gioiello simile.

Il lip ring di Ilary Blasi

Ilary Blasi è lontana dai social da un po'. Al momento non è impegnata in progetti televisivi, probabilmente si sta godendo un po' di tranquillità in vista del ritorno in tv. Sarà nuovamente la moglie di Francesco Totti a condurre L'Isola dei Famosi: il reality debutterà su Canale 5 a marzo e fervono i preparativi. La conduttrice in ogni puntata delle precedenti edizioni ha abituato i telespettatori a dei look sempre originali: vanta uno stile molto personale (oltre che griffatissimo), che non passa mai inosservato. Ed è così anche nella vita di tutti i giorni, quando è lontana dalle telecamere.

in foto: lip ring Chanel

In una recente Instagram Story ha sfoggiato un insolito gioiello sul labbro inferiore che ha immediatamente attirato una certa curiosità. Si tratta di un accessorio che certamente spopolerà nei prossimi mesi e la conduttrice ha immediatamente intercettato la tendenza in anticipo. Si tratta di un lip ring, caratterizzato da un logo iconico: la doppia C intrecciata che rimanda alla Maison Chanel. L'anello, che si aggancia al labbro inferiore, è disponibile in due versioni nelle boutique, quella in metallo e strass e quella in oro e cristallo. Il prezzo consigliato, sul sito, è di 550 dollari (circa 480 euro). Sicuramente ne vedremo molti altri nei prossimi mesi, sui volti delle celebrities.