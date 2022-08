Mariasole Pollio a Battiti Live col mini abito di specchi: nell’ultima puntata lascia la schiena nuda Mariasole Pollio è stata tra le grandi protagoniste dell’edizione 2022 di Battiti Live e lo ha dimostrato durante l’ultima puntata, in occasione della quale si è distinta per stile e sensualità. Ha indossato un audace mini abito di specchi, lasciando la schiena completamente nuda.

L'edizione 2022 di Battiti Live è arrivata al termine: dopo essere stata pre-registrata a Terni a metà luglio, l'ultima puntata del festival musicale è andata in onda il 2 agosto su Italia 1. Al di là degli artisti che si sono esibiti sul palco con i loro tormentoni, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le conduttrici, che hanno colto l'occasione per sfidarsi a colpi di stile. A fare "concorrenza" alla padrona di casa Elisabetta Gregoraci è stata Mariasole Pollio, l'influencer 18enne diventata ormai una star. Per l'appuntamento finale col programma ha brillato con un mini abito di specchi, osando con una maxi scollatura sulla schiena.

Quanto costa l'abito a specchio di Mariasole Pollio

Dopo aver spopolato tra abiti con le piume e completi etnici con top metallico, per l'ultima puntata di Battiti Live Mariasole Pollio ha puntato sulla sensualità, dando prova ancora una volta di essere la vera rivelazione del programma.

Mariasole Pollio con la schiena nuda a Battiti Live

Ha infatti indossato un minidress tempestato di cerchi a specchio di colore argento, un modello fasciante firmato Dan More dal design simmetrico, con un profondo scollo a V sul davanti, l'abbottonatura dietro al collo e la schiena lasciata completamente nuda fino all'altezza del fondoschiena. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 990 euro.

Abito Dan More

Mariasole Pollio coi capelli effetto bagnato a Battiti Live

Per completare l'outfit scintillante Mariasole ha scelto le scarpe del momento, dei sandali con zeppa e maxi tacco, declinati in una versione "metallizzata" in argento. Ha poi tenuto i capelli sciolti ma tirati all'indietro, puntando tutto su un adorabile effetto bagnato che si rivelerà perfetto per l'estate. Così facendo ha messo in risalto gli orecchini silver a forma di margherita. Il segreto del successo della Pollio? Al di là della bellezza mozzafiato, ha sempre un sorriso smagliante stampato sulle labbra ed è proprio per questo che sono milioni i fan che la amano.