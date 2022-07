Battiti Live, seconda puntata: Mariasole Pollio con top metallico e pantaloni a zampa è anni ’60 Mariasole Pollio è tra le grandi protagoniste di Bettiti Live, sul cui palco affianca Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Per la seconda puntata si è distinta per originalità: ha sfoggiato un look anni ’60 con top metallico traforato e pantaloni a zampa variopinti.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate, è tornato anche in questo 2022 e come da tradizione il palco è stato invaso dagli artisti che si sfidano a colpi di tormentoni. Al di là dei cantanti, i protagonisti del programma sono i conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La vera rivelazione è però Mariasole Pollio: ha compiuto da pochi mesi 18 anni e, a differenza delle precedenti edizioni, può rimanere sul palco fino alla fine della puntata, sorprendendo il pubblico con i suoi innumerevoli talenti. Dopo l'abito di piume e le zeppe, anche nella seconda tappa di Bari (registrata a metà giugno e andata in onda il 12 luglio) ha spopolato col suo stile glamour, originale e fashion: ecco chi ha firmato il suo look metallico e variopinto.

Mariasole Pollio segue il trend dei top a rete

La seconda puntata di Battiti Live 2022 è stata all'insegna delle sfide di stile tra conduttrici: se la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci ha scelto un mini abito rosa cipria con un serpente gioiello sulla scollatura, Mariasole Pollio si è distinta ancora una volta per originalità. Ha preferito un look decisamente più sbarazzino e soprattutto variopinto che si addice alla perfezione alla sua giovanissima età. Ha seguito il trend dell'estate, quello dei capi a rete, sfoggiando una canotta forata metallica tutta d'oro, per la precisione un modello lungo fino al fondoschiena firmato Etro che lasciava intravedere chiaramente il crop top total black che portava come un reggiseno.

Pantaloni Etro

Quanto costano i pantaloni di Mariasole Pollio

Per completare il tutto Mariasole ha aggiunto un capo in pieno stile anni '60: un paio di pantaloni a zampa e a vita alta decorati all-over con l'iconico motivo paisley sui toni del giallo e del fucsia. È firmato Etro e sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.150 euro. La Pollio ha poi aggiunto un ulteriore tocco '60s con i sandali del momento, le mules col maxi tacco e il plateau. Ha poi tenuto i capelli lisci effetto liquid hair, incorniciando il viso raggiante con dei ciuffi più corti sul davanti. Insomma, a solo 18 anni la conduttrice è già un'icona fashion e di certo continueremo a sentir parlare di lei anche dopo questa nuova edizione di Battiti Live.