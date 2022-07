Mariasole Pollio a Battiti Live 2022: torna sul palco con l’abito di piume e le zeppe Mariasole Pollio è ancora una volta tra le grandi protagoniste di Battiti Live. Per la prima puntata ha dato il meglio di lei in fatto di stile: il suo ritorno sul palco è stato originale e colorato tra esuberanti piume e maxi zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

È tornato Battiti Live, il festival itinerante dell'estate che dà spazio a tutte le hit-tormentoni destinate a diventare il simbolo della bella stagione. Il modo di dire "squadra vincente non si cambia" sembra essere fatto su misura per il programma, visto che ancora una volta il trio di conduttori è stato riconfermato. Ad affiancare Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri c'è infatti Mariasole Pollio, la giovanissima influencer che ha dimostrato di avere grande talento anche come showgirl. In occasione della prima puntata quest'ultima ha dato il meglio di lei in fatto di stile, tornando sul palco in versione colorata ed esuberante: ecco chi ha firmato il suo look di piume.

Il look di Mariasole Pollio a Battiti Live

Mariasole Pollio non è solo una delle influencer più seguite sui social, è anche la rivelazione televisiva degli ultimi anni. In questo 2022 è stata riconfermata al timone di Battiti Live e, come dimostrato nella prima puntata, darà di sicuro del "filo da torcere" a Elisabetta Gregoraci in fatto di look. Se la padrona di casa per il debutto ha scelto il giallo limone, Mariasole è apparsa trendy e sbarazzina in un minidress colorato. Si tratta di un modello a sacchetto con lo scollo all'americana sui toni del bianco, lilla e verde mela, è firmato Vivetta e la sua particolarità sta nel fatto che è ricoperto di esuberanti piume. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 990 euro.

Mariasole Pollio in Vivetta

Quanto costano le mules verdi di Mariasole Pollio

Per completare il tutto la Pollio ha scelto le scarpe must-have del momento: un paio di sandali mule con maxi tacco e zeppa. Per la precisione ha puntato su un modello di raso verde mela di Le Silla, decorato con un dettaglio gioiello sulla fascia. Quanto costano? Sui siti di moda online vengono venduti a 686 euro, anche se attualmente è possibile trovarle a prezzo scontato. Mariasole ha poi aggiunto dei bracciali over in pvc colorato, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un mezzo raccolto portato con i capelli ondulati. A renderla ancora più bella è però il sorriso smagliante e la verve che da sempre la contraddistinguono. Nelle prossime puntate di Battiti Live continuerà a essere tanto glamour?