Michelle Hunziker come Cecilia Rodriguez: indossa il suo stesso “abito pantera” con la scollatura maxi Cosa hanno in comune Michelle Hunziker e Cecilia Rodriguez? La stessa passione per la moda e a dimostrarlo è stato il loro ultimo look: hanno sfoggiato lo stesso abito “pantera”, infiammando i social con la loro sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Cosa hanno in comune Cecilia Rodriguez e Michelle Hunziker? Oltre a essere due delle donne più amate della tv italiana, sembrano avere anche la stessa passione per la moda. All'apparenza si direbbe che vantino due stili opposti: la svizzera ama i lunghi abiti da sera, i completi bon-ton e i look principeschi, mentre la sorella di Belén non ha paura di osare con i dettagli sensuali e segue sempre tutte le tendenze di stagione. Nelle ultime ore, però, si sono ritrovate a sfoggiare lo stesso outfit "da pantera": il loro vestito total black con la maxi scollatura diventerà il più amato dalle star nelle prossime settimane?

Michelle Hunziker "imita" Cecilia Rodriguez

Ieri sera Cecilia Rodriguez ha incantato il pubblico a Le Iene Show, sul palco ha indossato un sinuoso abito total black dalla silhouette aderente e con la maxi scollatura. Questa mattina a seguire il suo esempio (probabilmente per caso) è stata Michelle Hunziker, che non ha esitato a scattarsi alcuni selfie con indosso lo stesso vestito nero. Sebbene non fosse truccata alla perfezione, è riuscita lo stesso a infiammare i social mettendo in risalto le sue forme impeccabili. Nella didascalia dello scatto ha poi scritto "Sexy summer", facendo riferimento al fatto che probabilmente continuerà a indossare il capo anche durante la prossima estate.

Michelle Hunziker in Dan More

Chi ha firmato l'abito pantera amato dalle star

Chi ha firmato il vestito di Michelle Hunziker e Cecilia Rodriguez? Il brand Dan More, che sul sito ufficiale lo presenta come Black iconic panther long dress. È in tessuto elastico, ha un profondo spacco laterale, la schiena completamente scoperta e le spalline gioiello a forma di pantera. A fare la differenza è la scollatura a goccia audace e strutturata, capace di mettere in risalto il décolleté con sensualità. Qual è il suo prezzo? Sui canali ufficiali del marchio viene venduto a 860 euro. L'abito pantera riuscirà a diventare il più amato dalle star durante la prossima bella stagione? A giudicare da Michelle e Cecilia, pare proprio di sì.