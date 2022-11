Tutti cloni di Kris Jenner: così le sorelle Kardashian celebrano il compleanno della madre In occasione del compleanno di Kris Jenner le sue figlie hanno organizzato una festa a tema: Kim Kardashian, Khloe, Kylie e Kourtney hanno ricreato look iconici della festeggiata.

A cura di Giusy Dente

Le feste in grande stile sono la specialità della famiglia Kardashian-Kenner. Kim Kardashian e le sue sorelle si sono già sbizzarrite in occasione di Halloween, dando il meglio con costumi e make-up a tema. L'ex moglie di Kanye West si è trasformata in Mystica, mentre l'imprenditrice Kylie Jenner è diventata la moglie di Frankenstein. E lo stesso hanno fatto per una ricorrenza ancora più importante: il compleanno della loro amatissima madre Kris Jenner. Per i suoi 68 anni, le due influencer (assieme alle sorelle Khloe e Kourtney Kardashian) hanno organizzato una festa a tema e hanno riproposto alcuni dei look iconici della festeggiata appartenenti al suo passato.

Kim Kardashian

Festa a tema in casa Kardashian-Kenner

Alla festa di compleanno organizzata in onore di Kris Jenner, tutte le sue figlie si sono travestite proprio da Kris Jenner! Hanno omaggiato la festeggiata indossandone alcuni dei più famosi look del passato. Kim Kardashian ha scelto un abito di paillettes verde smeraldo, con colletto bianco e papillon nero, coprendo la chioma bionda con una parrucca castana: è proprio l'iconico caschetto in perfetto stile Kris Jenner. L'influencer ha voluto che anche sua figlia North rispettasse il tema della festa, quindi anche la bimba di 9 anni ha ricreato un outfit total black sfoggiato dalla nonna, con parrucca corta.

North West

La festa di compleanno di Kris Jenner

Impeccabili anche le altre figlie della festeggiata. Parrucca scura e acconciatura sbarazzina per Kylie Jenner, in abito sera di paillettes con spalline sottili e ampia scollatura. Immancabili, gli occhiali da sole scuri da cui la neo 68enne non si separa mai. L'influencer ha anche condiviso una foto di sua madre con addosso quello stesso abito glamour. Kourtney Kardashian ha indossato invece una tuta rosa pastello e scarpe sportive bianche, con macchina fotografica vecchio stile in mano: è la perfetta emulazione di sua madre in Thank U Next.

Leggi anche Kim Kardashian e Kris Jenner amano gli accessori di lusso: borse e stivali costano quasi 10mila euro

Kris Kenner in una foto del passato con l’abito di paillettes

Kris Jenner, infatti, è stata la grande protagonista del video musicale di Ariana Grande, un video pieno di riferimenti ai film dei primi anni 2000: la neo 68enne interpretava la madre di Regina George. Il look di Khloe Kardashian, invece, è quello di una foto virale di Kris Jenner condivisa da Kim sul suo Instagram. Era il 2017 e la donna indossava un look griffatissimo firmato Dolce&Gabbana: completo floreale, pelliccia bianca e stivali rosso fuoco. Immancabili, nuovamente, gli occhiali da sole scuri (come nell'outfit originale).

Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian

La festa sembra che sia riuscita in pieno, col tema centrato da tutti i presenti una serata trascorsa all'insegna dell'affetto e del divertimento. Kris Jenner si è cimentata col karaoke e c'è stato spazio per una ricca cena su una tavola elegantemente addobbata per l'occasione con fiori e candele. Una serata in famiglia tutta da ricordare.