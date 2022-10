Kylie Jenner pronta per Halloween: col costume di bende si traveste da sposa di Frankenstein Per Halloween Kylie Jenner ha preso spunto dalla cinematografia horror e si è travestita da moglie di Frankenstein (film gotico del 1935 di da James Whale).

A cura di Giusy Dente

Per Kylie Jenner il costume di Halloween è una tradizione irrinunciabile. L'anno scorso, quando era incinta del suo secondo figlio, si è "limitata" a un travestimento da gatta con jumpsuit nera aderente e orecchie, posando per le foto assieme al compagno Travis Scott e alla loro primogenita Stormi. L'anno prima l'imprenditrice si era travestita da Power Ranger. Anche stavolta si è data da fare per indossare un costume di Halloween perfettamente a tema, curato in ogni dettaglio e ispirato a un iconico personaggio della cinematografia horror.

Kylie Jenner festeggia Halloween

L'imprenditrice e influencer ha deciso di rendere omaggio a un grande classico della cinematografia horror di Hollywood: si è quinti travestita da "la moglie di Frankenstein", il personaggio dell'omonimo film gotico del 1935 interpretato da Elsa Lanchester. Si tratta del secondo capitolo della serie Universal dedicata al mostro di Frankenstein: nel seguito la creatura comincia a sviluppare sentimenti umani e a provare emozioni, compreso il bisogno di amore e il desiderio di avere una moglie.

La 25enne ha condiviso con fan e follower il risultato di un servizio fotografico che l'ha vista protagonista. Nelle foto, tutte in effetto vintage, sfoggia tre abiti. Quello composto da bende (effetto mummia) è una creazione personalizzata realizzata per lei da Glenn Martens di Jean Paul Gaultier, ispirandosi a un abito che ha sfilato sulla passerella Haute Couture SS23.

Il secondo è un ampio abito senza spalline con guanti, il terzo è un corsetto abbinato a un drappo scuro usato per coprire le parti intime, necessario per non violare le Linee guida della community di Instagram in materia di nudità. Per il trucco nulla è stato lasciato al caso, affinché il risultato fosse credibile e terrificante, il più possibile simile all'originale mostro del film.

Ha ricreato la capigliatura scura con ciocche bianche tirate all'insù, sopracciglia drammaticamente sollevate verso l'alto, labbra scurissime, cicatrici chirurgiche finte lungo la mascella. Queste ultime, simili a punti di sutura, sono un richiamo alla nascita della creatura, creata e "assemblata" da mani umane.