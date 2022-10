Kris Jenner fa riprodurre il suo iconico abito degli anni ’80: “Mi ricorda momenti speciali” Kris Jenner ha ricevuto un regalo speciale dalla Maison Valentino: sotto sua specifica richiesta ha fatto riprodurre alla griffe un suo vecchio abito. Il risultato? È stato impeccabile ed emozionante.

A cura di Valeria Paglionico

Kris Jenner non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e sui social sfoggia sempre abiti e accessori griffati con un certo orgoglio. Essendo un personaggio del mondo dello spettacolo molto in vista, capace di influenzare le mode e le tendenze internazionali, non sorprende che i brand le facciano spesso dei regali esclusivi e speciali. Di recente è capitato proprio questo ma la cosa particolare è che a renderle omaggio non è stato un marchio emergente ma una delle Maison di moda più apprezzate al mondo: Valentino. La mamma delle sorelle Kardashian-Jenner ha infatti ricevuto un dono davvero unico dalla griffe: la riproduzione di un suo vecchio e iconico abito.

L'abito rosso di Kris Jenner

La Maison Valentino ha fatto un regalo davvero speciale a Kris Jenner: le ha "sbloccato un ricordo" riproducendo nei minimi dettagli uno dei suoi look iconici degli anni '80. Ieri sera la mamma delle Kardashian Jenner ha ricevuto a casa una maxi scatola rosso fuoco con sopra il logo della griffe e, una volta spacchettata, ci ha trovato dentro qualcosa di unico: un lungo abito total red, modello strapless, con un grosso fiocco nero sul davanti. Dove lo avevamo già visto? La Jenner lo aveva indossato una quarantina di anni fa a un evento pubblico a cui aveva partecipato con il primo marito Rob Kardashian, scomparso nel 2003, e non ha esitato a condividere la vecchia foto con quello stesso outfit su Instagram.

Kris Jenner in Valentino negli anni ’80

La storia del vestito vintage di Kris Jenner

Nelle Stories, inoltre, Kris Jenner ha raccontato come è nata l'idea di farsi riprodurre quel vecchio abito. Circa un anno fa aveva visto la foto di un abito vintage sull'account ufficiale di Valentino, notando che si trattava dello stesso modello che proprio lei aveva indossato negli anni '80. A quel punto ha contattato Pier Paolo Piccioli, chiedendogli di realizzare una nuova versione moderna di quel capo per lei. Il risultato è stato incredibile, tanto che la Jenner non ha potuto fare a meno di emozionarsi dicendo: "Ricevere questo pacco mi ha fatto piangere perché ha riportato alla memoria tanti ricordi incredibili". Ha poi concluso la clip sottolineando il suo immenso amore per la moda: in quanti sognano di ricreare i loro vecchi abiti in modo tanto glamour?