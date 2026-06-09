Costruire un Potato Bed fa dormire meglio: spopola il trend del letto-nido imbottito a forma di patata

Il Potato Bed è un letto che riproduce la forma della patata al cartoccio: ci si rannicchia in questo involucro di cuscini e coperte, che favorirebbe il sonno.

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Arriva da TikTok il trend che potrebbe svoltare la vita degli insonni, di chi la notte non riesce a riposare, chi di nemmeno se la ricorda più l'ultima dormita decente. Si chiama Potato Bed. e dovrebbe generare un rilassamento corporeo tale da favorire sonni sereni. Il primo a parlarne è stato l'utente @secretlifeeee123 sulla piattaforma: ha incuriosito tutti mostrando il tutorial per costruire questo letto-nido. Si tratta, appunto, di una sorta di "cartoccio" da realizzare con cuscini e lenzuola, qualcosa in cui avvolgersi per sentirsi protetti e sicuri: sarebbe questo il segreto per favorire il riposo notturno, allontanando l'ansia, le preoccupazioni, i pensieri e quindi l'insonnia.

Quest'ultimo è un problema sempre più ricorrente: i disturbi del sonno stanno vedendo un incremento, a causa delle vite frenetiche di oggi, degli stili di vita non proprio salutari. Si lavora troppo, si fa poco sport, si mangia male, si trascorre poco tempo all'aria aperta, si abusa di smartphone e pc. Queste abitudini malsane, purtroppo, influenzano moltissimo il riposo notturno. Banalmente, anche il solo scrollare i social sul telefono quando ci si mette a letto è un'usanza sbagliata, nonostante sia gettonatissima: contribuisce negativamente sulla qualità del sonno.

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Per questi motivi, il Potato Bed ha suscitato grande interesse e curiosità, tanti hanno voluto sperimentarlo, accogliendo di buon grado il tutorial e il consiglio dell'utente, al punto da generare un vero e proprio trend social. Il tutorial prevede di stendere al contrario un lenzuolo con gli angoli, mettendolo quindi con le estremità elastiche verso l’alto. Poi si mettono cuscini lungo i bordi per fare una sorta di parete morbida, mentre centro si stende una coperta o un piumone, per fare da base soffice su cui poggiarsi. Ovviamente sopra ci si può mettere un'altra coperta, una volta sdraiati. Non è previsto il materasso: andrebbe costruito direttamente sul pavimento. Nei video di TikTok, ovviamente, tanti spruzzano profumo, mettono candele tutt'intorno oppure aggiungono pupazzi: un modo per rendere il tutto più aesthetic.

Si costruisce quindi una specie di bozzolo dove dormire tranquilli e protetti: sarebbe proprio questa sensazione il segreto, ciò che favorirebbe un riposo migliore. Inserirsi in un ambiente caldo e sicuro, psicologicamente aiuta a rilassarsi; e aiuta anche l'aspetto rituale, quindi il ripetere sera dopo sera questi gesti per costruirsi il proprio nido sarebbe un punto a favore.

Ma ci sono pro e contro. Sembrerebbe qualcosa di innocuo e potenzialmente utile, ma c'è anche chi ha sollevato qualche perplessità. Dormire tutta la notte nel Potato Bed, infatti, potrebbe rivelarsi controproducente per tre motivi: si sta in una posizione scorretta, in uno spazio limitato e si crea un ambiente troppo caldo a causa dei tanti cuscini e coperte. Questi potrebbero ridurre la circolazione dell'aria, intrappolando ulteriore aria calda, impedendo al corpo di rimanere in una temperatura ottimale per un sonno riposante. Anche l'assenza di materasso potrebbe fare danni, causare per esempio dolori muscolari. Il compromesso potrebbe rivelarsi la strategia migliore, dunque sfruttare il concetto del Potato Bed solo per il weekend o brevi riposini pomeridiani, giusto per ricaricare un po' le energie.