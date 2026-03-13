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Dormire nello stesso letto ma con lenzuola separate è la tendenza da seguire per un buon sonno

La notte vi ritrovate a combattere con il partner tra lenzuola “rubate” e coperte troppo pesanti? Dovete seguire la tendenza del momento: dormire nello stesso letto ma con piumoni separati.
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A cura di Valeria Paglionico
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Tra le esperienze più belle e romantiche che implica il vivere insieme c'è la condivisione dello stesso letto a fine giornata. Spesso le aspettative sono altissime, si sogna di passare intere notti abbracciati a coccolarsi, ma poi ci si ritrova a lottare per accaparrarsi le lenzuola o per decidere quale coperta utilizzare. È proprio per evitare che le "diverse temperature" provochino terribili screzi che molte coppie hanno deciso di seguire il trend del momento: si dorme nello stesso letto matrimoniale ma si utilizzano coperte e piumoni singoli, così da gestire personalmente la questione.

Cos'è il metodo scandinavo usato per dormire col partner

Quante volte negli hotel all'estero ci siamo ritrovati a dormire con il partner in un letto matrimoniale ma con coperte separate? Sebbene a primo impatto sembrasse essere il trionfo dell'individualismo, oggi anche nel nostro paese quest'abitudine sta spopolando, tanto da essere diventata di tendenza. Viene chiamata "metodo scandinavo" e consiste nell'usare un unico coprimaterasso ma due diversi piumoni o coperte (naturalmente singoli). L'obiettivo è molto semplice: preservare l'intimità con il partner ma creando un ambiente che favorisca un sonno profondo e rigenerante. Le due persone che condividono il letto, infatti, possono scegliere liberamente il tipo di coperta, il suo colore e la sua consistenza, e hanno la possibilità di coprirsi e scoprirsi ogni volta che vogliono senza disturbare il partner.

I consigli per seguire la tendenza con stile

Come fare per seguire la tendenza del "metodo scandinavo" per dormire in un letto matrimoniale in due? Innanzitutto sarebbe bene scegliere un materasso queen size o king size, perfetto per creare due zone letto "separate" ma molto vicine. È importante, inoltre, evitare lenzuola troppo grandi che si aggrovigliano durante la notte. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, bisogna dare al letto un aspetto coerente, magari utilizzando un copriletto leggero unico per coprire i due piumoni diversi. L'ideale sarebbe sovrapporre diverse texture in tonalità complementari ma tutte in palette. Quante sono le coppie che proveranno questo piccolo trucco per dire addio alle "battaglie" notturne che impediscono un corretto riposo?

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