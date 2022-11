Kendall Jenner col body nudo, Kim Kardashian in pelle: sul red carpet è sfida di stile tra sorelle Lo scorso weekend è andato in scena il LACMA Art+Film Gala 2022 e le sorelle Kardashian ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile sul red carpet. Kendall Jenner ha sfoggiato un sensuale body nudo, mentre Kim Kardashian ha preferito un abito fasciante di pelle in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno dal mondo hollywoodiano: il LACMA Art+Film Gala 2022. La cerimonia di premiazione organizzata dal Los Angeles County Museum of Art ha reso omaggio a Helen Pashgian e Park Chan-wook ed è stata finanziata dalla Maison Gucci, che ha collaborato con il museo in qualità di “presenting sponsor”. Le star internazionali che hanno calcato l'ambito red carpet sono state moltissime e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra look originali e accessori griffati. Tra le più eleganti e sensuali ci sono state le sorelle Kendall Jenner e Kim Kardashian, che si sono distinte per sensualità e bellezza.

Il look trasparente di Kendall Jenner

Per sfilare sul red carpet del LACMA Art+Film Gala Kendall Jenner ha sfoggiato un completo nudo firmato Burc Akyol. Ha abbinato una lunga gonna a sirena a vita bassa in argento metallizzato a un body nero completamente trasparente. A coprirle il seno sono stati solo due lembi di tessuto "a tendina" che partono dal lato dai fianchi e arrivano sui capezzoli, mentre sull'ombelico il capo era decorato da due linee verticali e doppie che hanno riprodotto il simbolo "pausa". Per completare il tutto la modella ha scelto un paio di sandali neri col tacco alto, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente mossi. Trucco dai toni naturali con un rossetto nude leggermente più marcato, espressione seria e fare da diva: Kendall è riuscita a fare concorrenza anche alla sorella Kim Kardashian.

Kendall Jenner in Burc Akyol

L'abito seconda pelle di Kim Kardashian

La maggiore delle sorelle Kardashian-Jenner non è stata da meno in fatto di stile all'evento hollywoodiano. Ancora una volta si è affidata alla Maison Balenciaga, con la quale collabora da tempo, che ha firmato per lei un lungo abito seconda pelle in total black. Si tratta di un modello di pelle che le ha fasciato la silhouette: ha le maniche lunghe, il collo alto, una gonna a sirena con lo strascico e i guanti incorporati. Le scarpe col tacco si intravedevano appena, mentre a essere messi in risalto dall'outfit dark sono stati i capelli lunghissimi color platino (ma con le radici scure come impone il trend del momento). Insomma, Kim e Kendall si sono sfidate a colpi di sensualità: chi tra le due si aggiudica il titolo di regina fashion della serata?