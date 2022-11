CFDA Awards 2022: Kim Kardashian con l’abito di plastica è la regina del red carpet Ieri sera a New York si sono tenuti gli CFDA Awards 2022, meglio noti come gli “Oscar della moda”. Tra i vincitori c’è stata anche Kim Kardashian, che col suo abito di plastica ha sfidato tutte le star che hanno sfilato sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a New York è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno nel fashion system: i CFDA Awards 2022, meglio noti come gli "Oscar della moda". Si tratta di una cerimonia di premiazione organizzata dal Council of Fashion Designer of America, un'associazione che intende prmuovere la moda americana nel mondo. Tra i grandi nomi che hanno trionfato ci sono Catherine Holstein, direttore creativo di Khaite che ha ottenuto l’American Womenswear Designer of the Year, Emily Adams Bode Aujla, insignito col titolo di Menswear Designer of the Year, Raul Lopez di Luar, vincitore dell’American Accessory Designer of Year. Anche Kim Kardashian ha ottenuto un premio, l'Innovation Award di Amazon Fashion, e sul red carpet col suo abito "di plastica" ha sfidato a colpi di stile tutte le star presenti all'evento.

Kim Kardashian con l'abito "Ciao Kim"

Kim Kardashian è ormai una vera e propria imprenditrice e col marchio di shapewear SKIMS sta letteralmente spopolando. Complice il fatto che il brand punta a essere inclusivo verso ogni tipologia e forma di corpo, ai CFDA Awards la regina dei social ha ottenuto il primo Innovation Award della storia, riconoscimento creato da Amazon Fashion. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e alla sensualità e sul red carpet ha sfilato in total black con un abito che sembra essere di plastica. Si tratta di un tubino della collezione Spring/Summer 2023 che lei stessa ha firmato per Dolce&Gabbana, Ciao Kim, un modello a tubino in pvc con una guepiere coperta con uno strato di latex. Stivaletti trasparenti, capelli biondi tirati all'indietro e neppure l'ombra di un gioiello: così facendo la Kardashian ha portato tutte le attenzioni sull'abito.

Kendall Jenner in Khaite

Tutti i look delle star agli CFDA Awards 2022

Le star che hanno calcato il red carpet al suo fianco non sono state da meno in fatto di stile. Innanzitutto c'era la mamma Kris Jenner con un abito tunica e degli orecchini scultura di Schiaparelli, era accompagnata da quasi tutte le figlie, da Kylie Jenner in Mugler a Khloe Kardashian con l'under boob in vista in un lungo vestito di LaQuann Smith. Kendall Jenner, invece, ha preferito un sinuoso e candido total white con uno slip dress di Khaite.

Cher in Chrome Hearts

Come non fare riferimento a Katie Holmes, meravigliosa col suo outfit scintillante di Jonathan Simkhai arricchito da sandali gioiello di Jimmy Choo? Tra le più audaci c'erano Cher in un abito di pelle bondage di Chrome Hearts e Julia Fox in Valerievi con l'intimo in mostra, mentre a distinguersi dalla massa è stata Gigi Hadid in un completo a righe giacca e pantaloni di Thom Browne and Maria Tash. Chi di loro si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?