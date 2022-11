CFDA 2022: chi è il miglior stilista dell’anno e tutti i premi degli Oscar della moda A New York si sono riuniti stilisti, top model e star per incoronare l’icona di stile dell’anno e i migliori designer in circolazione.

A cura di Beatrice Manca

Anche la moda ha i suoi "premi Oscar": ogni anno il Council of Fashion Designers of America si riunisce per celebrare le icone e gli innovatori che stanno rivoluzionando il settore fashion. I CFDA Fashion Awards 2022 si sono svolti il 7 novembre a New York, con una serata di gala a Casa Cipriani che ha riunito star, top model e stilisti. Da Kim Kardashian con l'abito di ‘plastica‘ a Katie Holmes, fino a Cher e Gigi Hadid, le star hanno brillato sul red carpet celebrando la moda statunitense: durante la serata c'è stato anche spazio per un commosso omaggio a Virgil Abloh, lo stilista di Louis Vuitton e fondatore di Off-White scomparso prematuramente.

Gli stilisti dell'anno premiati ai CFDA

I premi organizzati dal Council Fashion Designers celebrano il 60esimo anniversario: la serata perciò è stata particolarmente speciale. A vincere il premio di designer americano dell'anno è stata Catherine Holstein per Khaite. La stilista newyorkese ha fondato il marchio di di prêt-à-porter Khaite nel 2016 e ha conquistato pubblico e star con il suo stile minimal e ricercato. Accanto a sé ha voluto la top model Kendall Jenner, fasciata in un abito di paillettes bianche.

Kendall Jenner e la stilista Catherine Holstein

Emily Adams Bode Aujla è stata premiata per la moda maschile, mentre lo stilista Raul Lopez ha vinto come designer di accessori, grazie al successo del brand Luar e delle it bag amate anche da Dua Lipa. Jeffrey Banks ha ricevuto uno Special Anniversary Award per la sua carriera. Il premio Board of Trustees Award postumo è stato assegnato postumo a Virgil Abloh, pioniere e rivoluzionario designer morto lo scorso novembre.

Leggi anche CFDA Awards 2022: i look delle star sul red carpet

Raul Lopez ai CDFA 2022

Lenny Kravitz è l'icona fashion del 2022

I CFDA si dividono in numerose categorie, tra cui icona di stile: il vincitore di quest'anno è Lenny Kravitz, che a 58 anni non smette di fare tendenza con pantaloni di pelle e camicie aperte, in puro stile rockstar. L'anno scorso a vincerlo fu Zendaya che quest'anno, pur essendo assente alla premiazione, ha comunque fatto parlare di sé: il suo stylist Law Roach è stato premiato come il migliore dell'anno.

Lenny Kravitz ai CDFA Awards

Tra gli altri vincitori spiccano Andrew Bolton, Wendy Yu del Metropolitano Museum e The House of Slay, come ambasciatori di "positive influence" nel mondo della moda. Nella lunga lista compare anche Kim Kardashian, nominata "innovatrice" dell'anno per il suo brand Skims.