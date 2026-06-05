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L’arancione è il colore da avere in casa in estate: come scegliere la nuance giusta

Come fare per rendere la propria casa di tendenza durante l’estate? Basta puntare tutto su arredi e accessori arancioni: ecco per quale motivo.
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A cura di Valeria Paglionico
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L'estate sta arrivando e, complici le giornate che si allungano e l'avvicinarsi delle ferie, a tutti viene voglia di rinnovarsi e di lasciare libero sfogo alla propria originalità. Quale migliore occasione di questa per aggiungere un tocco vitaminico all'arredamento? La casa è il nostro rifugio, il luogo in cui ritroviamo la serenità ed è per questo che deve trasmetterci il buon umore. Per farlo sarebbe bene puntare tutto sull'arancione, la tonalità che durante la bella stagione sta bene praticamente in ogni ambiente.

L'arancione è il colore must dell'estate

Vivace, caldo, energizzante e d'impatto: l'arancione è una delle tonalità estive più amate di tutti i tempi e, sebbene riesca a catalizzare l'attenzione fin dal primo sguardo, è facilissimo da abbinare in casa. Non serve tinteggiare le pareti o stravolgere l'arredamento per aggiungere un tocco trendy gli ambienti domestici, basta semplicemente utilizzare qualche accessorio dal mood estivo, dai tavolini da esterno ai vasi per i fiori, fino ad arrivare a poltroncine o alle tovaglie. L'effetto sarà super brillante, glamour e soprattutto perfettamente in linea con le mode di stagione.

Arredamento arancione
Arredamento arancione

Quale sfumatura di arancione scegliere per arredare casa

Quale arancione scegliere per seguire il trend estivo di interior design? Le varianti più vivaci sono giocose e grintose, dunque perfette per le stanze dei bambini e per i salotti, mentre l'arancione più tenue si comporta come una normale tinta neutra ma con un pizzico di luminosità e di profondità in più (può rivelarsi l'ideale anche durante i mesi invernali). Camera da letto, cucina, bagno o sala da pranzo: gli accessori di design arancioni creano un'atmosfera solare a prescindere dal luogo in cui si trovano. Complice il legame con la natura, inoltre, trasmette concretezza e familiarità, creando un effetto energizzante al mattino e rilassante al tramonto.

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