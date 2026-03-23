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Arredamento joycore, la tendenza da seguire per rendere la casa più allegra

Avete sentito parlare della tendenza joycore? È il nuovo must del settore home: ecco come arredare casa seguendo questo stile super originale.
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A cura di Valeria Paglionico
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È arrivato il momento di dire definitivamente addio allo stile minimal e funzionale nel settore home: il 2026 è l'anno del trionfo dei colori e dell'originalità, due dettagli essenziali per rendere la casa non solo personalizzata ma anche più allegra. Questa tendenza "multicolor" è stata chiamata joycore ed è un mix di colori, motivi e texture capace di creare ambienti radiosi che evocano felicità: ecco tutto ciò che bisogna fare per seguire questo nuovo trend di arredamento.

Cos'è l'arredamento joycore da avere in casa nel 2026

Cos'è l'arredamento joycore? Si tratta di uno stile di interior design ricco di colore e di stimolazioni multisensoriali, praticamente il sogno degli amanti del massimalismo. Dà spazio a tinte vivaci, a texture divertenti e a elementi inaspettati, dal motivo color block sui tappeti alle stampe animalier sui divani, fino ad arrivare alle federe dei cuscini multirighe, l'obiettivo? Celebrare il gioco, l'allegria e la personalità all'interno della propria casa, così da rendere diverso (ma sempre gioioso) ogni singolo ambiente. Certo, le tinte neutre continuano a essere un must nel settore home ma coloro che vogliono essere "sul pezzo" in fatto di arredamento farebbero bene a lasciare esplodere la loro creatività.

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Come seguire il trend joycore

Seguire la tendenza joycore in casa sembra essere semplicissimo in teoria ma la verità è che nella pratica si rivela non poco complesso, visto che negli ultimi anni il settore è stato dominato da total white e tinte neutre. La chiave per riuscirci è non pensarci troppo e "abbracciare" la gioia attraverso colori audaci e stimolanti. Gli spazi devono essere personali e non perfetti, devono far sorridere e non essere dei "musei": insomma, è necessario lasciar trionfare la spensieratezza, tornando così un po' bambini. Se un restyling completo può sembrare too much, si può procedere per gradi, ovvero introducendo piccoli tocchi di colore come un plaid a fantasia o una lampada originale. Giorno dopo giorno si possono poi introdurre degli ulteriori elementi, magari in tonalità analoghe o in texture originali come il pelo, capaci di trasmettere calma e felicità. Irrinunciabili anche gli accessori lucidi o a specchio: l'importante è che tutto rispecchi la propria personalità e la propria gioia di vivere.

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