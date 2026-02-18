Righe larghe e colorate per pareti e arredamento: come usare le Circus Stripes in casa

Il mondo dell'home design negli ultimi anni è stato dominato da minimalismo, funzionalità e palette essenziali ma da qualche tempo a questa parte le cose sono drasticamente cambiate. C'è un gran ritorno dei colori accesi, della luminosità e della personalizzazione, a prova del fatto che la casa è tornata a essere un rifugio dove si può lasciare libero sfogo alla creatività. Tra le tendenze più originali destinate a dominare nel 2026 c'è quello delle "Circus Stripes", le righe larghe e variopinte che solitamente vengono associate al circo: ecco come seguire la mania con eleganza.

Il ritorno delle righe nell'arredamento

Avete presente i tendoni del circo decorati con multi-righe colorate? Vengono chiamate Circus Stripes e sono la nuova mania dell'home design. Non si tratta di una novità nel settore, anzi, hanno letteralmente spopolato tra gli anni '80 e '90, quando la moda imponeva di decorare le camere con le righe ma declinate in un unico motivo. Ora sono tornate ma in una versione ancora più originale. Oltre a provare un forte senso di nostalgia per il passato, le persone hanno voglia di spensieratezza e di tinte vitaminiche, hanno voglia di provare qualcosa fuori dagli schemi, di uscire dalla zona comfort. Via libera, dunque, alle righe, che possono essere utilizzate per le carte da parato, per gli arredi e in mille altri luoghi domestici "inaspettati".

Quali colori scegliere per le Circus Stripes da avere in casa

Solitamente associate alle camerette dei bambini, in questa loro nuova "epoca d'oro" le righe stanno invadendo tutte le stanze delle case contemporanee, da quelle patronali ai bagni. Possono decorare le pareti o i soffitti, possono essere usate per creare rivestimenti di poltroni e divani oppure per dare vita a delle tende super originali: l'importante è puntare tutto sui colori accesi e sulle righe larghe. In questi casi, infatti, sono da evitare i toni neutri e soft, bisogna preferire gli abbinamenti audaci come turchese/giallo, arancione/blu, rosa/nero. La soluzione perfetta per chi non ha paura di osare? Mixare le righe da circo ad altre fantasie (stando però bene attenti alle dimensioni e alle palette), così da evitare gli ambienti domestici risultino piatti.