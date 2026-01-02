Tendenze casa 2026: quali sono i colori dell’anno per pareti e arredamento
Avete acquistato casa o semplicemente dovete cambiare arredamento? L'inizio del nuovo anno è il momento ideale per rinnovare gli ambienti domestici, visto che è proprio in questo periodo che vengono definite le tendenze da seguire assolutamente per trasformare l'abitazione in un vero e proprio "tempio glamour". Quali sono i colori più trendy del 2026 nel mondo dell'interior design? Ecco le rivelazioni del Colormix Trend Forecast 2026, l'autorevole rapporto annuale pubblicato da Sherwin-Williams, azienda leader nel settore delle pitture e dei rivestimenti.
Cos'è il Colormix Trend Forecast
Colormix Trend Forecast è il rapporto annuale pubblicato da Sherwin-Williams che prevede le tendenze cromatiche che spopoleranno nei successivi 18 mesi nel mondo dell'arredamento e dell'architettura. Quello di quest'anno, il 2026, è il secondo volume dell'antologia rilasciata nel 2024 e presenta 48 nuovi colori divisi in 4 palette, quali sono? Frosted Tints, Sunbaked Hues, Restorative Darks e Foundational Neutrals, ovvero tinte satinate, tonalità bruciate dal sole, neri ricostituenti e neutri di base, che si riveleranno perfetti per portare un tocco glamour e rilassante all'interno della propria casa.
Dai colori satinati alle tonalità "bruciate dal sole"
La prima categoria, quella delle tinte satinate, comprende colori come il Lite Lavender, un viola caldo e polveroso, il Watery, un blu-verde dal sapore estivo, e il Celery, un verde chiaro con sfumature gialle che rimandano alla natura. In quale camera vanno usati? In camera da letto, cucina o bagno, insomma, in tutti gli ambienti che vogliono essere trasformati in spazi rilassanti. Le tonalità "bruciate dal sole" sono quelle ispirare alla terra, dal rosa arenaria ai rossi terrosi e polverosi, e sono l'ideale per riscaldare le camere, rendendo l'atmosfera suggestiva e audace (soprattutto se abbinati al crema e al beige). Della palette Sunbaked Hues fanno parte anche nuance più tenui come il giallo con sfumature verdi, dunque colori neutri ma con qualche tocco giocoso.
Colori scuri e neutri sono i più trendy del 2026
I Restorative Darks sono colori scuri e malinconici ma allo stesso tempo rassicuranti. Marrone rossastro, dragoncello, blu notte, nero profondo e grigio Rock Bottom: queste nuance sono perfette per dei bagni moderni ma anche per delle pareti di grande impatto in camera da letto o in salone.
L'ultima categoria, quella dei Foundational Neutrals, fa riferimento a una palette neutra che comprende toni freddi come White Snow o Rare Gray ma anche toni rassicuranti come Mushroom e Passive, quando va usata? Quando si va alla ricerca di una tonalità che faccia solo da sfondo, dando la possibilità di aggiungere colore alla casa in altri modi. Tra i "neutri di base" c'è anche l'Inkwell, un nero profondo con un pizzico di blu, ovvero l'opzione ideale per rendere l'appartamento audace ma senza modificare l'arredamento esistente.