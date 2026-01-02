Tendenze casa 2026: quali sono i colori dell’anno per pareti e arredamento

Quali sono i colori più trendy del 2026 nel mondo dell’interior design? A rivelarlo è stato Colormix Trend Forecast 2026, il rapporto annuale pubblicato da Sherwin-Williams, azienda leader nel settore delle pitture e dei rivestimenti.

Sherwin–Williams

Avete acquistato casa o semplicemente dovete cambiare arredamento? L'inizio del nuovo anno è il momento ideale per rinnovare gli ambienti domestici, visto che è proprio in questo periodo che vengono definite le tendenze da seguire assolutamente per trasformare l'abitazione in un vero e proprio "tempio glamour". Quali sono i colori più trendy del 2026 nel mondo dell'interior design? Ecco le rivelazioni del Colormix Trend Forecast 2026, l'autorevole rapporto annuale pubblicato da Sherwin-Williams, azienda leader nel settore delle pitture e dei rivestimenti.

Cos'è il Colormix Trend Forecast

Colormix Trend Forecast è il rapporto annuale pubblicato da Sherwin-Williams che prevede le tendenze cromatiche che spopoleranno nei successivi 18 mesi nel mondo dell'arredamento e dell'architettura. Quello di quest'anno, il 2026, è il secondo volume dell'antologia rilasciata nel 2024 e presenta 48 nuovi colori divisi in 4 palette, quali sono? Frosted Tints, Sunbaked Hues, Restorative Darks e Foundational Neutrals, ovvero tinte satinate, tonalità bruciate dal sole, neri ricostituenti e neutri di base, che si riveleranno perfetti per portare un tocco glamour e rilassante all'interno della propria casa.

Frosted Tint by Colormix Forecast 2026

Dai colori satinati alle tonalità "bruciate dal sole"

La prima categoria, quella delle tinte satinate, comprende colori come il Lite Lavender, un viola caldo e polveroso, il Watery, un blu-verde dal sapore estivo, e il Celery, un verde chiaro con sfumature gialle che rimandano alla natura. In quale camera vanno usati? In camera da letto, cucina o bagno, insomma, in tutti gli ambienti che vogliono essere trasformati in spazi rilassanti. Le tonalità "bruciate dal sole" sono quelle ispirare alla terra, dal rosa arenaria ai rossi terrosi e polverosi, e sono l'ideale per riscaldare le camere, rendendo l'atmosfera suggestiva e audace (soprattutto se abbinati al crema e al beige). Della palette Sunbaked Hues fanno parte anche nuance più tenui come il giallo con sfumature verdi, dunque colori neutri ma con qualche tocco giocoso.

Sunbaked Hues by Colormix Forecast 2026

Colori scuri e neutri sono i più trendy del 2026

I Restorative Darks sono colori scuri e malinconici ma allo stesso tempo rassicuranti. Marrone rossastro, dragoncello, blu notte, nero profondo e grigio Rock Bottom: queste nuance sono perfette per dei bagni moderni ma anche per delle pareti di grande impatto in camera da letto o in salone.

Restorative Darks by Colormix Forecast 2026

L'ultima categoria, quella dei Foundational Neutrals, fa riferimento a una palette neutra che comprende toni freddi come White Snow o Rare Gray ma anche toni rassicuranti come Mushroom e Passive, quando va usata? Quando si va alla ricerca di una tonalità che faccia solo da sfondo, dando la possibilità di aggiungere colore alla casa in altri modi. Tra i "neutri di base" c'è anche l'Inkwell, un nero profondo con un pizzico di blu, ovvero l'opzione ideale per rendere l'appartamento audace ma senza modificare l'arredamento esistente.