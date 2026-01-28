Il Satin Lagoon è il colore da avere in casa nel 2026

Il 2026 è cominciato da meno di un mese e si stanno già definendo le mode e le tendenze che domineranno nei prossimi mesi. Se Pantone ha stabilito che il colore dell'anno è il Cloud Dancer, ovvero un bianco a effetto nuvola, gli esperti del settore home preferiscono differenziarsi e dare spazio alla creatività: ecco qual è la tinta da avere assolutamente in casa nel 2026 secondo Rost-Oleum, il noto produttore di vernici e rivestimenti domestici.

Che colore è il Satin Lagoon

Se nel 2025 a "invadere" le case era stato il Warm Caramel, un caramello caldo e avvolgente, ora è arrivato il momento di lasciare spazio al Satin Lagoon. Rust-Oleum ha annunciato il suo Colore dell'Anno 2026, celebrando questo audace verde acqua per la sua positività e la sua armonia, per la sua tranquillità e la sua freschezza. Per essere precisi, il Satin Lagoon è una tonalità raffinata di blu-verde intenso e vellutato, si ispira alle acque tropicali delle lagune ma è contraddistinta da un finish satinato che la rende lucida, setosa e riflettente. Non è, però, né opaco, né specchiato, ma semplicemente semi-brillante, cosa che lo rende perfetto per donare un tocco elegante e caldo agli ambienti domestici.

Satin Lagoon

Come abbinare il Satin Lagoon in casa

Come va usato in casa il Satin Lagoon? Si può utilizzare per arricchire l'arredamento con vernici effetto gesso sui mobili oppure per rivestire i piani di lavoro con adesivi 3D. Perfetto, inoltre, anche per le piastrelle della cucina o del bagno. Si abbina bene con i colori neutri, dal grigio pietra all'avorio, con i legni chiari o scuri o con i metalli caldi come l'ottone e il rame. La sua particolarità? Sebbene a primo impatto possa sembrare audace, in verità è la soluzione ideale per chi intende rinnovare uno spazio con un tocco di stile e di serenità. Insomma, il 2026 è l'anno in cui bisogna dire addio al minimal: è arrivato il momento di lasciar trionfare colori e dettagli espressivi.

