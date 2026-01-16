Il bagno in casa adesso è a colori, la nuova tendenza home dice basta al minimal in stile spa

All'interno delle case contemporanee il bagno non viene più considerato semplicemente una stanza "di servizio", anzi, è ormai tra gli ambienti più curati e sofisticati dell'appartamento, tanto che si fa il possibile per trasformarlo in una piccola spa. Se fino a qualche tempo fa, però, a dominare erano stati i bagni dallo stile minimal, ora le cose stanno cambiando. La tendenza del 2026 impone di dire addio ai colori neutri come il bianco, il beige o il grigio, a trionfare devono essere le tinte audaci, proprio come andava di moda negli anni '90: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla mania del momento.

Addio all'era del grigio nei bagni in casa: trionfano i colori accesi

Con l'inizio del 2026 è ufficialmente finita "l'era del grigio" e non solo quando si parla di salotto o di camera da letto, all'interno della casa anche il bagno deve essere un vero e proprio trionfo di colori, proprio come avveniva negli anni '90. Il motivo è molto semplice: essendo una delle stanze in cui ognuno di noi passa più tempo, va personalizzato con il proprio tocco, così da non dare l'idea di essere un ambiente "clinico".

Bagno colorato

Può essere malinconico, allegro, dark o energizzante, l'importante è che riesca a raccontare una storia attraverso un colore. Rosso, verde, rosa, azzurro: a primo impatto possono sembrare delle nuance "passeggere", ma la verità è che si rivelano perfette per coloro che sono stanchi delle case minimal in stile nordico.

Leggi anche Addio pareti bianche o pastello: quali sono i colori da non avere in casa nel 2026

Bagno azzurro

Le palette calde e naturali

Nel 2026 le tendenze di interior design che dominano impongono di preoccuparsi più del gusto personale che delle mode senza tempo. Stando alle convenzioni, i bagni andrebbero ristrutturati ogni 7 anni, dunque si può lasciare libero sfogo all'audacia, all'allegria e alla freschezza, anche se significa uscire fuori dal coro: alla fine dei conti, si può sempre fare un passo indietro e rinnovare l'arredamento dopo qualche anno.

Arredi gialli e marroni in stile naturale

Quali colori scegliere per il bagno quando si vuole osare ma senza eccedere troppo? Premesso che i toni freddi e rigidi vanno banditi, si può puntare tutto sul noce, sul rovere o al massimo sul nero: riescono a creare un ambiente sofisticato e rilassante senza rinunciare all'eleganza senza tempo. In quanti seguiranno il trend dall'animo vintage aggiungendo un tocco variopinto al bagno?